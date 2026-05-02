Økonomisk bekymring i USA kombinert med sjokkerende drapssak

Amerikanere frykter resesjon som følge av krigen, samtidig som musikeren D4vd er tiltalt for drapet på en 14 år gammel jente. Saken avslører detaljer om langvarig seksuelt misbruk og en brutal voldshandling.

Økonomisk usikkerhet preger USA, samtidig som en alvorlig drapssak ryster musikkverdenen. En fersk meningsmåling viser at et stort flertall av amerikanere, hele 60 prosent, frykter at den pågående krigen vil øke risikoen for en økonomisk resesjon.

Denne bekymringen kommer i en tid hvor inflasjonen allerede er høy, og mange husholdninger sliter med å få endene til å møtes. Krigens innvirkning på energipriser, forsyningskjeder og global handel bidrar til denne økende usikkerheten. Folk begynner å endre sine forbruksvaner, utsetter større kjøp og sparer mer, i et forsøk på å forberede seg på potensielle økonomiske nedgangstider. Denne endringen i atferd kan i seg selv forsterke risikoen for en resesjon, da redusert forbruk fører til lavere økonomisk vekst.

Parallelt med den økonomiske uroen, har en grufull drapssak fått stor oppmerksomhet. Musikeren Dv4d, kjent under artistnavnet D4vd, er tiltalt for drapet på 14 år gamle Celeste Rivas Hernandez. Saken har avdekket sjokkerende detaljer om et langvarig seksuelt misbruk og en brutal voldshandling. Ifølge påtalemyndigheten skal Burke, som er Dv4ds fulle navn, ha knivstukket Hernandez flere ganger og deretter latt henne blø i hjel.

Levningene etter jenta ble funnet i en Tesla eid av Burke, etter at ansatte på et borttauingsanlegg varslet om en sterk og ubehagelig lukt fra bilen. En video som har kommet frem i etterforskningen, viser Burke sammen med venner kort tid etter drapet. I videoen beklager han lukten i bilen, noe påtalemyndigheten hevder var et forsøk på å skjule lukten av forråtnelse. Denne videoen, datert 4. juli i fjor, er et sentralt bevis i saken.

Etterforskningen har avdekket tekstmeldinger som tyder på et seksuelt forhold mellom Burke og Hernandez, som startet da jenta var 13 år gammel og han var 18. Dette understreker alvoret i anklagene og den utnyttelsen som Hernandez ble utsatt for. Saken har utløst sterke reaksjoner i Hollywood og nasjonalt. Burke er nå tiltalt for en rekke alvorlige forbrytelser, inkludert drap, kontinuerlig seksuelt overgrep mot mindreårig og lemlestelse av menneskelige levninger.

Den siste sikre observasjonen av Hernandez i live var i april 2025, noe som indikerer at drapet må ha skjedd kort tid etter dette. Påtalemyndigheten hevder at Burke etablerte kontakt med Hernandez da hun var 11 år gammel, og at misbruket eskalerte over tid. Funnet av levningene i Teslaen, kombinert med de tekniske bevisene og vitneforklaringene, har ført til at Burke er formelt tiltalt. Saken er et tragisk eksempel på utnyttelse av barn og de ødeleggende konsekvensene av seksuelle overgrep.

Den har også satt søkelys på behovet for å beskytte sårbare unge mennesker og å straffeforfølge overgripere med full strenghet. Saken vil trolig få langvarige konsekvenser for både musikkbransjen og samfunnet generelt, og den vil utvilsomt bli fulgt nøye av både media og publikum





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Økonomi Resesjon Krig Drap D4vd Celeste Rivas Hernandez Seksuelt Misbruk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge brukte mer på forsvar enn USA per innbygger i 2025Tall fra Nato viser at Norge brukte mer på forsvar enn USA i fjor målt mot BNP og per innbygger.

Read more »

USA: Prisveksten øker – Oljeprisen skyldes krigen i MidtøstenPrisveksten i USA steg til 3,5 prosent i mars, drevet av økende energipriser som følge av krigen i Midtøsten. Økonomisk vekst var litt lavere enn forventet.

Read more »

Klæbo skal erobre USA – nå får han eksperthjelpJohannes Høsflot Klæbo får nok en samarbeidspartner. Sist inn i teamet er det amerikanske markedsføringsselskapet Octagon.

Read more »

Trump-sønnenes selskap inngår droneavtale med USAPowerus skal levere avskjæringsdroner til det amerikanske luftforsvaret midt i en pågående konflikt med Iran.

Read more »

LO-leder Vistnes krever økt kjøpekraft og økonomisk trygghetLO-leder Peggy Hessen Vistnes holdt en tale på Arbeidernes dag hvor hun understreket krav om økt kjøpekraft, økonomisk trygghet ved sykdom, og støtte til streikende i Fellesforbundet. Hun kritiserte også Oslo-byrådet og uttrykte bekymring for situasjonen i Midtøsten og Ukraina.

Read more »

Frieri og alvorlig drapstiltale: To svært forskjellige historierSimon Nitsche og Andrea Løvland deler detaljer om sitt romantiske frieri, mens artisten D4vd er tiltalt for drap og lemlestelse i en sjokkerende sak.

Read more »