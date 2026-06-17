Økonomisk oppdatering: Micron, norske emisjoner og IEA-oljeprognoser

Micron Technology fortsetter å stige på børsen drevet av AI-boom og stramt minnemarked. Flere norske selskaper gjennomfører rettede emisjoner for å styrke balansen. IEA melder om fall i oljeetterspørsel og tilbud, men venter oppgang i 2027. Frankrike dropper Palantir til fordel for fransk AI-alternativ.

Den amerikanske brikkeprodusenten Micron Technology har hatt et eventyrlig 2026 på børsen, drevet av en global mangel på minnebrikker i kjølvannet av AI-boomen. Ifølge Deutsche Bank er det fortsatt mye å gå på.

Bakgrunnen er todelt: et stramt marked for minnebrikker som presser prisene opp, og at Micron historisk sett har en tendens til å slå analytikernes inntektsforventninger. - Vi ser en sterk oppside i estimatene våre, gitt ledelsens kommentarer om en styrket finansiell utsikt, vedvarende styrke i minneprisene, og selskapets historiske tendens til å slå Wall Streets inntektsestimater, skriver analytiker Melissa Weathers i et notat til kundene, ifølge CNBC. I Norge er det flere selskaper som gjennomfører rettede emisjoner.

Norsk Titanium har engasjert Arctic Securities og Pareto Securities som tilretteleggere for en planlagt rettet emisjon som skal hente 25 millioner dollar. Prisen per aksje og endelig antall aksjer fastsettes av styret i samråd med tilretteleggerne gjennom en akselerert bookbuilding-prosess. De tre største eksisterende aksjonærene - White Crystals, Scatec Innovation og Global Portfolio Investments - som til sammen eier mer enn 45 prosent av aksjene, har forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer for minimum 12 millioner dollar.

Pengene skal ifølge børsmeldingen brukes til å nå sentrale milepæler, styrke selskapets finansielle stilling, samt til arbeidskapital og generelle selskapsformål. Emisjonen skal også styrke balansen i forbindelse med planlagt opptrapping av produksjonen. Fjord Defence Group har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i svenske PartnerTech Karlskoga fra Permec Group. Kjøpesummen er på rundt 708 millioner svenske kroner, hvorav 256,6 millioner kroner gjøres opp i nyutstedte aksjer i Fjord Defence Group, mens cirka 451,4 millioner kroner betales kontant.

For å finansiere deler av kontantvederlaget planlegger selskapet å hente inn rundt 375 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. På oljefronten venter IEA at global oljeetterspørsel skal falle med 1,1 millioner fat per dag i 2026 til 103,2 millioner fat per dag. Etterspørselen er ventet å øke til 105,3 millioner fat per dag i 2027.

Det globale tilbudet er ventet å falle med 3,9 millioner fat per dag til 102,4 millioner fat per dag i 2026, før det snur kraftig opp med 8 millioner fat per dag til 110,3 millioner fat per dag i 2027. IEA skriver at mens USA og Irans midlertidige avtale baner veien for en økning i eksporten fra Midtøsten, er det risiko på nedsiden for utsiktene på grunn av driftsmessige og politiske begrensninger, inkludert forlenget arbeid med å fjerne miner og uløste transportløsninger.

Nedgangen i globale oljelagre økte til 143 millioner fat i mai. I snitt er lagrene tappet med 3,8 millioner fat per dag. - En midlertidig avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten kan bane veien for en gjenåpning av Hormuzstredet og en avslutning av USAs blokade av iransk oljefrakt, skriver IEA. - Det største gjennombruddet i forhandlingene siden starten av konflikten sendte oljeprisen ned til sitt laveste nivå siden tidlig i mars.

I Europa har Frankrikes innenlandske etterretningstjeneste DGSI droppet det omstridte AI-selskapet Palantir til fordel for franske ChapsVision, ifølge flere internasjonale medier. EU vedtok i begynnelsen av juni et sett med tiltak som skal gjøre Europa mindre avhengig av utenlandske teknologiselskaper. Målet er å styrke Europas økonomi, sikkerhet og langsiktige konkurranseevne. Frankrike planlegger nå å styrke sin statsing på kunstig intelligens med ytterligere 655 millioner euro (ca. 7,2 milliarder norske kroner), ifølge forsvarsminister Lecornu. Dette viser en økende trend mot teknologisk uavhengighet i Europa





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