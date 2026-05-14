Økonomisk press tvinger studentene bort fra campus

Nye tall fra Studiebarometeret 2025 viser at stadig flere fulltidsstudenter må jobbe mer for å overleve, noe som går på bekostning av faglig arbeid og campusliv.

En urovekkende trend tegner seg i den norske høyere utdanning en, hvor studentene i økende grad prioriterer lønnet arbeid fremfor akademisk fordypning og det sosiale fellesskapet på campus.

Ferske tall fra Studiebarometeret 2025, en omfattende årlig undersøkelse i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), avslører at studentene bruker mindre tid på faglig arbeid enn tidligere. Denne utviklingen er særlig merkbar blant fulltidsstudenter, som defineres som personer som tar 60 studiepoeng i året, noe som normalt tilsvarer en arbeidsuke på rundt 40 timer. Tallene viser at det er en direkte sammenheng mellom mengden deltidsarbeid og reduksjonen i tid brukt på campus og planlagte studieaktiviteter.

Undersøkelsen, som hadde en svarprosent på 38 prosent basert på over 73 000 utsendte spørreskjemaer, gir et tydelig bilde av en studentmasse under press. Norsk studentorganisasjon (NSO) har gjennomgått disse dataene og uttrykker stor bekymring for at den faglige kvaliteten og det sosiale utbyttet av studiene svekkes når campus blir et sted man kun besøker for obligatoriske forelesninger. For mange studenter er ikke valget om å jobbe et spørsmål om ambisjoner, men om ren overlevelse.

Ali Ehsan Safa, en 21 år gammel fysikk- og astronomistudent ved Universitetet i Oslo, beskriver en hverdag hvor høye husleier tvinger ham til å ta på seg ekstra vakter på Kiwi. Med en 40 prosents stilling og sporadiske ekstravakter kjemper han for å få råd til grunnleggende behov som mat og klær.

Selv om Safa anerkjenner at jobb gir struktur og lærer ham om arbeidsmoral, innrømmer han at det er krevende å sjonglere kravene fra studiene med et behov for inntekt. Han representerer en stor gruppe; i 2025 jobbet hele 68 prosent av fulltidsstudentene ved siden av studiene, en økning fra 64 prosent året før. I gjennomsnitt jobber studentene 14,9 timer i uken.

Thea Bekkevar, som studerer økonomi ved BI, opplever kombinasjonen som mer håndterbar, men hun bekrefter at det er normen i hennes miljø at nesten alle har en jobb. Mange av disse jobbene finnes innen helse- og omsorgssektoren, butikkhandel, undervisning eller serveringsbransjen, og arbeidstidene er ofte lagt til kveld og helg for å ikke kollidere med undervisningen. Betydningen av å være fysisk til stede på campus kan ikke overvurderes for læringsprosessen.

Andreas Solheim, en matematikkstudent på 26 år, understreker verdien av å være i en læringsmodus som kun oppstår når man er omgitt av medstudenter og fagmiljøet. Han tilbringer dagene sine på campus fra morgen til kveld, selv når det ikke er krav om oppmøte, fordi han mener samarbeid om vanskelige faglige utfordringer er nøkkelen til suksess.

Solheim jobber også deltid som musiker, men poengterer at uten denne inntekten ville han vært avhengig av en annen jobb som kanskje ville stjålet mer tid fra studiene. Han påpeker at støtten fra Lånekassen ofte er utilstrekkelig sett i forhold til dagens prisnivå og forbruksmønster. Sigve Næss Røtvold, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), beskriver utviklingen som svært synd. Han mener at vi ser resultatet av en langsiktig trend hvor økonomiske barrierer hindrer studenter i å utnytte studietiden fullt ut.

Når betaling av husleie blir viktigere enn faglig fordypning, risikerer man at utdanningen blir en ren formell prosess fremfor en dyp læringsreise. NSO frykter at dette vil føre til større sosiale forskjeller i utdanningssystemet, der kun de med økonomisk ryggdekning fra foreldre har muligheten til å prioritere fagene sine fullt ut





