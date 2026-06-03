Økonomisk todeling i USA og olje prisstigning påvirker børser

Beige Book-rapporten viser svakt til moderat vekst i amerikanske distrikter og en todeling mellom høy- og lavinntektsgrupper. Samtidig steg oljeprisen kraftig etter Midtøsten-spenninger noe som løftet oljeaksjer på Oslo Børs, mensNorwegian ble nedgradert av analytikere. Ferske børsmeldinger omhandler Norwegian, SED Energy, Sentia, Statkraft-Elkem og Norse Atlantic.

Den økonomiske aktiviteten i USA økte svakt til moderat i ti av tolv distrikter den siste perioden, viser den ferske Beige Book -rapporten fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve .

Rapporten beskriver en todelt økonomi der husholdninger med høy inntekt klarer seg bedre enn lavinntektsgrupper, som sliter mer og må prioritere nødvendighetsvarer. Arbeidsmarkedet preges av lave ansettelser og oppsigelser, med arbeidstagere som er motvillige til å bytte jobb på grunn av usikkerhet. Prisveksten var moderat til sterk, med høyere inflasjon Rapportert i de fleste distrikter, og Fed peker på Midtøsten-konflikten som en hovedfaktor gjennom høye energipriser som smitter over på frakt, emballasje, dagligvarer og kunstgjødsel.

I Norge endte hovedindeksen på Oslo Børs nesten upavirket onsdag, mens oljeprisen steg over 2 prosent etter nye angrep i Midtøsten, noe som førte til en sterkt stigning i oljeaksjer som Equinor, Vår Energi, Aker BP og DNO. Danske Bank hämtar inn Norwegian-aksjen på grunn av svak billettdata og prisutvikling, og analytiker Thomas Helgø mener kursfallet er overdrevet.

HitecVision fullførte et betydelig nedsalg av SED Energy Holdings til kurs 8 kroner for totalt 1,04 milliarder kroner, og Ratos solgte ni millioner aksjer i Sentia til 72,4 kroner, fire prosent under forrige stenging. Norwegian har inngått en avtale om å kjøpe et Boeing 737-800-fly som det tidligere leide, noe som forventes å gi en engangsgevinst på rundt 85 millioner kroner og årlige besparelser på 10 millioner.

Statkraft og Elkem inngikk en langsiktig kraftavtale verdt 710 millioner kroner for Elkemsverk på Bjølvefossen. I Hongkong falt Hang Seng-indeksen over 1,5 prosent etter at USA utenriksminister Marco Rubio sa at Iran hadde skutt mot kommersiell skipsfart og minelagt deler av Hormuzstredet. Norse Atlantic rapporterer at IndiGo returnerer ett av seks leide Boeing 787-9-fly etter nedlegging av Manchester-ruten, og Norse Atlantic-planlegger å bruke det frigjorte flyet på Thailand-ruter i vintersesongen





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