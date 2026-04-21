Økonomisk usikkerhet truer VM-overskuddet for NFF

Norges Fotballforbund risikerer at millioner forsvinner i amerikanske skattekrav og høye kostnader før sommerens fotball-VM.

Norges Fotballforbund ( NFF ) befinner seg for øyeblikket i en krevende økonomisk situasjon foran det kommende verdensmesterskapet i fotball i USA. Ambisjonene om et solid økonomisk overskudd står nå i fare for å bli betydelig redusert som følge av kompliserte amerikanske skatteregler og et generelt kostnadsnivå som overgår alt man tidligere har erfart i europeiske mesterskap.

Økonomidirektør Kai-Erik Arstad beskriver situasjonen som uforutsigbar, hvor premiepengene på minimum 90 millioner kroner kan bli kraftig redusert av skattekrav. Dersom forbundet ikke oppnår skattefritak, kan skattekostnadene alene beløpe seg til tosifrede millionbeløp, noe som vil merkes direkte på bunnlinjen til både organisasjonen og spillerne som skal motta sine bonuser. Utfordringene knyttet til USA-oppholdet er mangfoldige. Siden NFF er en ideell organisasjon som er fritatt for skatt i Norge, jobbes det intenst med å argumentere for tilsvarende fritak i USA. Prosessen er imidlertid komplisert fordi skattereglene kan variere fra delstat til delstat, noe som krever omfattende dokumentasjon og juridisk bistand. Fifa har nå valgt å opprette et eget servicekontor som skal bistå medlemslandene i denne prosessen, og de har også tatt på seg regningen for konsulenthjelpen fra PWC. Til tross for dette er usikkerheten stor, da Fifa ikke utbetaler premiepengene før mesterskapet er avsluttet, og en endelig avklaring forventes ikke før tidligst i september. NFF må derfor forberede seg på ulike scenarier mens de navigerer i et regelverk som er langt mer uoversiktlig enn det man har vært vant til fra tidligere internasjonale turneringer. Utover de skattemessige utfordringene, legger det høye kostnadsnivået i USA en demper på forventningene om et økonomisk overskudd. Mens man tidligere kunne forvente at en betydelig del av premiepengene satt igjen som overskudd for forbundet, tyder nå alle tegn på at kostnadene knyttet til opphold og logistikk i USA vil spise opp store deler av gevinsten. Andre europeiske fotballforbund, inkludert Frankrike, har uttrykt lignende bekymring og antyder at de ikke vil sitte igjen med overskudd med mindre de når de aller siste rundene i mesterskapet. NFF har derfor sluttet seg til en gruppe europeiske forbund som legger press på Fifa for å få bedre kostnadsdekning og økte premieutbetalinger. NFFs styre skal nå vedta et foreløpig budsjett for sommeren, en prosess som preges av at man må ta høyde for potensielle skattekostnader uten å vite det eksakte resultatet ennå. Det er en krevende balansegang mellom sportslig satsing og økonomisk forsvarlighet når fotballfesten i USA står for døren





