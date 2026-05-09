Kontraster i norsk kulturlandskap: Fra idrettsglede til kuldesjokk på rød løper

En gjennomgang av nylige hendelser i Norge, inkludert Vidars seier i Holmenkollstafetten og den omdiskuterte prisutdelingen Gullruten på USF Verftet.

Det var en dag preget av enormt engasjement og fysisk utfoldelse under årets Holmenkollstafett. I kvinneklassen var det Vidar som stakk av med seieren etter en dominant innsats.

Laget klarte å bygge opp et betydelig forsprang tidlig i løpet, noe som gjorde at de kunne kontrollere konkurransen gjennom store deler av stafkaetten. Tjalve kjempet tappert og hadde flere sterke løpere på de avgjørende etappene, inkludert den profilerte Amalie Iuel som løp ankeretappen. Til tross for Iuels styrke, ble marginen til Vidar rett og slett for stor til å tettes. Dette markerte slutten på en imponerende rekke for arrangørlaget Tjalve, som hadde vunnet de tre foregående utgavene av løpet.

Samtidig så man en historisk utvikling i deltakerantallet. Hele 80 000 mennesker, fordelt på 5 500 lag, deltok i 2026-versjonen, noe som bekrefter at løpebølgen i Norge er sterkere enn noensinne. Daglig leder i Tjalve, Martin Næss, uttrykte stor begeistring over at arrangementet var utsolgt over to måneder før startskuddet gikk, noe som viser den enorme folkelige interessen for slike masseløp som sendes direkte på NRK.

Mens idrettsutøverne kjempet mot klokka i solsteik og svette, var situasjonen en helt annen for kjendisene som samlet seg i Bergen til Gullruten. Prisutdelingen, som er et av Norges største glamourarrangementer, har i mange år holdt til i den ærverdige Grieghallen. Tidligere har utfordringen der vært den enorme mengden glassflater som gjorde at det ble uutholdelig varmt på den røde løperen, med svette overlepper og behov for provisoriske vifter.

Men i år valgte arrangørene å flytte festen til USF Verftet, Bergens største konsertsted. Endringen viste seg å bli kontroversiell. I stedet for den vante varmen, ble gjestene møtt av iskald vind og fraværende sol. TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl bekreftet det kjølige været, men det var gjestene selv som virkelig følte på kulden.

Influenseren Nora Haukland deltok på Gullruten for første gang, og hennes opplevelse var langt fra den glamorøse drømmen man ser på skjermen. Gjennom Snapchat delte hun sin frustrasjon over forholdene. Selv om hun beskrev kvelden som hyggelig i utgangspunktet, var det flere ting som trakk ned. Hun beskrev lokalene som dritt og mente at arrangementet manglet den glamouren man forventer av en slik prisutdeling.

Haukland sammenlignet lokalet med en fabrikk og påpekte at det var iskaldt inne. En av de mest kritiske punktene var tilgangen til toaletter, da hun beskrev det som utedoer hvor det var iskaldt å gå på do. I tillegg uttrykte hun skuffelse over mangelen på servering; hun og venninnen Sophie Elise Isachsen opplevde at det verken var mat eller drikke tilgjengelig ved bordene deres. Dette skapte et sterkt inntrykk av dårlig organisering bak kulissene.

Sebastian Solberg og komikeren Harald Eia var enige i kritikken. Solberg påpekte at Grieghallen hadde en helt annen verdighet, og at flyttingen av etterfesten til USF Verftet førte til at gjester i korte kjoler nesten frøs i hjel. Harald Eia, som har vært i TV-bransjen siden 1994, trakk linjer tilbake til starten av sin karriere.

Han minnes at det på 90-tallet var en trend med å bruke nedlagte fabrikkhaller, noe han allerede da fant absurd fordi det var så kaldt og ukomfortabelt. Eia uttrykte en sterk motvilje mot at denne trenden nå har vendt tilbake. Han stilte spørsmål ved hvorfor man ikke bare bruker profesjonelle studioer, som for eksempel i NRK, hvor temperaturen er kontrollert og komforten høyere. For Eia var det uforståelig at man i 2026 fortsatt velger å plassere gjester i trekkfulle industrilokaler.

Oppsummert står vi overfor to vidt forskjellige opplevelser av det norske utelivet og kulturarrangementer. På den ene siden har vi den kollektive gleden og den fysiske utfoldelsen i Holmenkollstafetten, hvor rekordmange deltakere finner sammen i idrettens navn. På den andre siden har vi Gullruten, hvor ambisjonen om en industriell og moderne ramme på USF Verftet krasjet med gjestenes behov for grunnleggende komfort.

Kontrasten mellom den glitrende overflaten på TV og den kalde virkeligheten i Bergen ble et sentralt tema etter årets utdeling. Spørsmålene om faktiske temperaturmålinger og manglende servering henger fortsatt i luften, mens kjendisene reflekterer over om glamouren kanskje bør flytte tilbake til mer tradisjonelle og oppvarmede lokaler





