Kontraterrorøvelse viser politiets styrke: - 22. juli kunne sett annerledes ut

Politidirektør Håkon Skulstad sier at dagens beredskap er betydelig bedre enn i 2011. En stor kontraterrorøvelse med helikoptre og pansrede kjøretøy demonstrerte politiets evne til å håndtere avanserte trusler. Justisministeren og PST-sjefen observerte øvelsen.

Politiet gjennomførte nylig en omfattende kontraterrorøvelse med kode rød og væpnet politi i pansrede biler som stanset et stykke fra en bygning. Både helikoptre fra politi og Forsvaret deltok i øvelsen, noe som ga et realistisk bilde av hvordan en alvorlig terrortrussel kan håndteres.

Politidirektør Håkon Skulstad uttalte at i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen er dette et realistisk scenario. Han påpekte at statlige aktører kan rekruttere kriminelle mot betaling for å skape usikkerhet og utrygghet i befolkningen. Skulstad understreket at politiet er bedre rustet til å møte terror i dag enn de var i 2011. Likevel er det fremdeles utfordringer, spesielt med droner og systemer som kan slå ut samband.

'Mister vi kommunikasjonen blir vi på mange måter blinde, derfor opererer vi med redundante systemer,' sa han. På spørsmål om 22. juli kunne vært annerledes med dagens ressurser, svarte han at kommunikasjonssystemet fungerer langt bedre og at det går sømløst mellom distriktene. Han trakk også frem bedre helikopterkapasitet og en større beredskapstropp. Justisminister Astri Aas-Hansen fulgte øvelsen og var imponert.

'Det er imponerende å se hvor skarpe situasjoner politiet er i stand til å håndtere. Det gir trygghet,' sa hun. Hun la til at hun er glad for at politiet har tatt lærdom og øvet i alle disse årene. PST-sjef Beate Gangås observerte også øvelsen.

Hun påpekte at de får mer informasjon enn noen gang, noe som gjør dem bedre i stand til å beskrive trusselbildet.

'Vi får informasjon fra folk flest, politiet, forsvaret, andre offentlige etater og næringslivet,' sa hun. Øvelsen var blodig alvor og skulle demonstrere effektiv kontraterror. Innbyggere kunne forvente økt synlig tilstedeværelse av uniformert politi under øvelsen. Samlet sett viser øvelsen at Norge har styrket sin beredskap betydelig, men det gjenstår fortsatt arbeid med å forbedre informasjonsdeling og kommunikasjonssikkerhet.

Justisministeren understreket viktigheten av å gi informasjon ugradert og å få på plass plattformer for gradert informasjon. PST-sjefen fremhevet at trusselbildet er mer komplekst enn før, og at samarbeid mellom etater er avgjørende. Øvelsen 'Nordlys' var en realistisk demonstrasjon av hvordan politiet kan håndtere en koordinert terroraksjon. Deltakelse fra Forsvaret viste det tverretatlige samarbeidet som er nødvendig.

Politidirektøren avsluttet med å si at selv om mye er forbedret, må politiet kontinuerlig tilpasse seg nye trusler. Det er spesielt viktig å beskytte kommunikasjonssystemer mot angrep. Under øvelsen ble det simulert en væpnet aksjon mot en bygning med gisler. Politiet brukte avansert utstyr og taktikker for å minimere risiko.

Helikoptrene ga støtte fra luften, mens bakkestyrker rykket inn. Øvelsen varte i flere timer og involverte flere distrikter. Slike øvelser er avgjørende for å teste beredskapen og identifisere forbedringsområder. Alt i alt gir øvelsen et inntrykk av et politi som er langt bedre forberedt enn for 14 år siden, men som fortsatt har en vei å gå





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kontraterror 22. Juli Politi Beredskap Øvelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Global forverring av arbeideres rettigheter, viser ITUC-undersøkelseDen årlige ITUC-rapporten avdekker en alvorlig nedgang i respekteringen for arbeidsrettigheter over hele verden, også i etablerte demokratier. USA og Frankrike er blant landene som forverrer, og overvåkning brukes aktivt for å undertrykke faglig organisering.

Read more »

KI viser deg hvor god du egentlig erBrukt riktig øker kunstig intelligens tempoet i utvikling. Den avslører også alt du har feid under teppet.

Read more »

KI viser deg hvor god du egentlig erBrukt riktig øker kunstig intelligens tempoet i utvikling. Den avslører også alt du har feid under teppet.

Read more »

KI viser deg hvor god du egentlig erBrukt riktig øker kunstig intelligens tempoet i utvikling. Den avslører også alt du har feid under teppet.

Read more »