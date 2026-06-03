Kontroll på virtuelle agenter: En ny utfordring med kunstig intelligens

Kunstig intelligens har ført til en eksplosiv vekst av virtuelle agenter, som opererer på ulike plattformer og med svært varierende grad av innsyn og kontroll. Dette har ført til en ny utfordring for organisasjoner: hvordan får de kontroll på alle disse virtuelle agentene? En viktig del av løsningen er å etablere et kontrollrammeverk for KI-agenter tidlig, slik at organisasjoner kan ha et betydelig fortrinn fremfor dem som tar tak i det etter at noe har gågt galt.

Kunstig intelligens (KI) har ført til en eksplosiv vekst av virtuelle agenter , som opererer på ulike plattformer og med svært varierende grad av innsyn og kontroll.

Dette har ført til en ny utfordring for organisasjoner: hvordan får de kontroll på alle disse virtuelle agentene? En viktig del av løsningen er å etablere et kontrollrammeverk for KI-agenter tidlig, slik at organisasjoner kan ha et betydelig fortrinn fremfor dem som tar tak i det etter at noe har gått galt. Dette innebærer å etablere retningslinjer for hvem som kan opprette agenter, hva de kan gjøre og hvem som er ansvarlig når noe går galt.

Det er også viktig å ha en oversikt over alle agenter i drift, under utvikling eller pilotert, og å sikre at ingen agent settes i produksjon uten gjennomgang av tilganger, dataflyt og risiko. Virtuelle agenter introduserer også en ny trusselkategori, slik som 'prompt injection', som mange sikkerhetsteam ennå ikke har innarbeidet i rammeverkene sine.

For å håndtere disse truslene, må agenter kjøre i miljøer med eksplisitt definert nettverks- og filsystemtilgang, og handlingene deres bør ikke videresendes til andre systemer uten et valideringslag. Sikkerhet for agenter er ikke en engangsjobb, men en kontinuerlig prosess som krever tett samarbeid mellom sikkerhetsteamet og dem som bygger og drifter agentene. Observerbarhet er også viktig, både i sanntid og historisk, for å kunne oppdage og respondere på avvik, både sikkerhetsmessige og operasjonelle





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Kunstig Intelligens Virtuelle Agenter Kontrollrammeverk Sikkerhet Observerbarhet

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