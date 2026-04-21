Kontrollkomiteen gransker omstridt fylkesbytte for Gran kommune

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tar tak i saken om Gran kommunes flytting til Akershus etter mistanker om feilinformasjon og svak beslutningsgrunnlag.

Striden rundt flyttingen av Gran kommune fra Innlandet til Akershus har nå eskalert til et nivå der kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har sett seg nødt til å involvere seg. Saken er ikke bare kontroversiell fordi den innebærer en endring av fylkesgrenser, men også fordi den fører til en omfordeling av stortingsmandater.

Konsekvensen er at Nordland mister et mandat til fordel for Akershus, noe som vekker sterke reaksjoner, spesielt med tanke på at kommunalminister Bjørnar Skjæran selv representerer Nordland. Det er knyttet stor usikkerhet til det faktiske beslutningsgrunnlaget, da undersøkelsen som legges til grunn for flyttingen, utført av Sentio, har blitt møtt med omfattende faglig kritikk og anklager om manipulerte tolkningsmodeller. Sentrale politikere, anført av leder i kontrollkomiteen Per-Willy Amundsen (Frp), stiller nå spørsmål ved om regjeringen har gitt Stortinget korrekt og fullstendig informasjon i sin lovproposisjon. Problemet dreier seg om hvordan undersøkelsen ble gjennomført og hvordan resultatene har blitt presentert. Blant annet ble det inkludert en egenrekruttert gruppe fra kommunen, der undersøkelsesbyrået Sentio selv innrømmer at de ikke kan gå god for kvaliteten på utvalget. Regjeringen har valgt å legge til grunn en tolkningsmodell hvor sju av ti innbyggere angivelig ønsker flytting, til tross for at tallene i hovedutvalget faktisk viste et flertall for å forbli i Innlandet. Amundsen mener at dette vitner om en politisk styrt prosess fremfor en demokratisk forankret beslutning, og han uttrykker bekymring for at avgjørelser tas på bakrommet uten tilstrekkelig folkelig legitimitet. Situasjonen blir ikke mindre betent av at kommunalminister Bjørnar Skjæran har svart unnvikende på spørsmål fra Stortinget i denne saken. Ifølge Amundsen har ministeren vist til tidligere svar og debatter i spørretimen fremfor å faktisk adressere de faktiske forholdene som reises. Dette har ført til en mistillit mot departementets saksbehandling, og Amundsen varsler at kontrollkomiteen vil gå grundig til verks for å finne ut om Stortinget er blitt villedet. Dersom svarene fra Skjæran ikke tilfredsstiller komiteens krav til etterrettelighet, vil det bli vurdert å opprette en egen kontrollsak. Hele prosessen rundt Gran kommune fremstår nå som en prinsipielt viktig sak om demokrati, informasjonsplikt og hvordan fylkesgrenser og mandatfordelinger bør håndteres i et moderne norsk politisk system





