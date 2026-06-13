Kontrollkomiteen krever svar om Melkøya og kraftløft i Finnmark

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sendt et brev til energiminister Terje Aasland og stiller spørsmål ved koblingen mellom elektrifiseringen av Melkøya og regjeringens løfte om å sikre mer kraft til Finnmark. Komiteen påpeker motstrid mellom påstander fra regjeringen og advarsler fra fagmyndighetene om realisme i kraftutbyggingen.

Etter initiativ fra Rødt har kontroll- og konstitusjonskomiteen sendt et brev til energiminister Terje Aasland (Ap) om kraftsituasjonen i Finnmark . For at komiteen skal åpne en sak er det tilstrekkelig at en tredjedel av medlemmene krever det.

I brevet krever komiteen svar om koblingen mellom elektrifiseringen av Melkøya og regjeringens løfte om å sikre mer kraft til Finnmark. Hege Bae Nyholt (R) i komiteen påstår at regjeringen i 2023 ga et løfte om at kraftbehovet til Melkøya ikke skulle gå på bekostning av andre næringer fordi man skulle bygge ut nok vindkraft i området. Hun mener energiministeren nå prøver å omskrive sammenhengen, noe hun ikke finner troverdig.

Bakteppet er at regjeringen i 2023 ga Equinor tillatelse til å elektrifisere Melkøya for å kutte utslipp og forlenge levetiden, samtidig som det ble lovet et kraftløft for Finnmark. Melkøya-prosjektet skulle bruke over tre terawattimer årlig, rundt to prosent av Norges totale kraftforbruk. Komiteen stiller spørsmål ved et notat fra NVE til departementet som viste at bygging av 350 megawatt ny kraftproduksjon innen 2030 var krevende med lav framdrift, noe som talte mot regjeringens påstand om at det var realistisk.

Komiteen spør hvorfor regjeringen framholdt dette overfor Stortinget til tross for advarsler fra fagmyndighetene. Energidepartementet har mottatt brevet og vil svare innen fristen 18. juni. Ny Holt hevder at statsråden overse klare advarsler i 2023, og peker på at Statnett nylig har stanset ny strømtilgang i Nord-Norge, noe som gjør situasjonen ende mer alvorlig. Aktører som Bellona og Naturvernforbundet har lenge tvilt på regjeringens kraftplaner i Finnmark, og det vindkraftprosjektet Davvi fikk nylig avslag fra NVE.

Aasland har tidligere skrevet at kraft- og industriløftet er ambisiøst, lovforankret, høyt prioritert og under gjennomføring





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Melkøya Finnmark Kraftsituasjon Terje Aasland Rødt Kontrollkomiteen Kraftløft Equinor

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