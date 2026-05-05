Kontrollkomiteen utsetter Epstein-høringen etter dødsfall

Kontrollkomiteen på Stortinget har utsatt høringen om utenriksdepartementets håndtering av Epstein-saken etter dødsfallet til sønnen til Mona Juul og Terje Rød-Larsen.

Kontrollkomiteen på Stortinget har besluttet å utsette den planlagte høring en om utenriksdepartementets håndtering av kontakten med Jeffrey Epstein og den pågående korrupsjonssaken mot diplomatparet Mona Juul og Terje Rød-Larsen .

Avgjørelsen kommer etter det tragiske dødsfallet til deres sønn, som ble kjent forrige uke. Komitéleder Per-Willy Amundsen (Frp) bekreftet utsettelsen overfor VG, og understreket at tidspunktet for høringen ikke lenger er hensiktsmessig gitt omstendighetene. Amundsen hadde allerede tidligere indikert at dødsfallet kunne føre til en utsettelse. Høringen var opprinnelig planlagt å finne sted mandag neste uke, men vil nå bli utsatt på ubestemt tid.

Det er ennå ikke satt noen ny dato. Utsettelsen er gjort for å vise respekt for familien i en svært vanskelig tid, og for å gi dem rom til å sørge. Komiteen erkjenner at det ville være upassende å gjennomføre en såpass alvorlig høring umiddelbart etter et slikt personlig tap. Saken har allerede fått stor oppmerksomhet i media, og dødsfallet til sønnen til de siktede har lagt en ekstra dimensjon til den komplekse situasjonen.

Høringen skulle inkludere innkalling av ni tidligere utenriksministere og utviklingsministre, samt nåværende utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som også har hatt rollen som utenriksminister tidligere. Andre som var innkalt inkluderer Børge Brende (H), Ine Eriksen Søreide (H) og Anniken Huitfeldt (Ap). Formålet med høringen var å få en grundig gjennomgang av praksisen i utenriksdepartementet i forbindelse med Epstein-nettverket i Norge, og å avdekke eventuelle feil eller mangler i håndteringen av saken.

Kontrollkomiteen har et ansvar for å føre tilsyn med regjeringen og forvaltningsorganene, og høringen var ment å være et viktig ledd i dette arbeidet. Det er forventet at høringen vil avdekke sensitive opplysninger og potensielt kritikkverdige forhold. Utsettelsen betyr at offentligheten må vente lenger på å få innsikt i hva som har skjedd, og hvilke konsekvenser det kan få.

Det er viktig å understreke at utsettelsen ikke betyr at saken er avsluttet, men snarere at den blir behandlet med den nødvendige varsomhet og respekt. Samtidig med kontrollkomiteens beslutning om utsettelse, hadde kommisjonen som er satt ned for å granske Epstein-saken sitt første møte. Denne kommisjonen har i oppgave å foreta en uavhengig undersøkelse av alle aspekter ved saken, inkludert kontakten mellom norske myndigheter og Jeffrey Epstein, og eventuelle koblinger til korrupsjon eller andre ulovlige aktiviteter.

Kommisjonen vil ha tilgang til alle relevante dokumenter og vitner, og vil kunne legge frem sine funn og anbefalinger til regjeringen. Det er forventet at kommisjonens arbeid vil ta lang tid, og at den vil komme med en omfattende rapport om saken. Utsettelsen av kontrollkomiteens høring kan gi kommisjonen mer tid til å gjennomføre sitt arbeid uten å bli forstyrret av den offentlige debatten.

Begge initiativene, både kontrollkomiteens høring og kommisjonens gransking, er viktige for å sikre at saken blir grundig oppklart og at eventuelle feil blir rettet opp. Saken har reist alvorlige spørsmål om integritet og ansvarlighet i utenriksdepartementet, og det er avgjørende at disse spørsmålene blir besvart på en tilfredsstillende måte. Offentligheten forventer full åpenhet og innsikt i saken, og det er viktig at både kontrollkomiteen og kommisjonen lever opp til disse forventningene





