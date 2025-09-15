Kontroversiell avgjørelse i London-derbyet

West Ham tapte 3-0 for Tottenham i en kontroversiell kamp på London Stadium lørdag. Spillet ble preget av varsomme dommeravgjørelser og en kontroversielt annullert scoring for Tottenham.

West Ham s London-derby mot Tottenham har ikke vært uten kontroverser opp igjennom historien, så også tilfelle i dag. Før kampen ble West Ham - og Tottenham -skjerf forbudt på London Stadium i håp om å holde spenningene på et minimum. Dette var en av tiltakene som ble iverksatt da Graham Potter og West Ham forberedte seg på å være vertskap for Tottenham og Thomas Frank i E20.

Dette ble bare forverret av et annullert mål, som siden har blitt avklart av en veldig nødvendig uttalelse fra Premier League.Det er rimelig å si at etter at West Ham slo Nottingham Forest 3-0, hadde de store forhåpninger om et nytt positivt resultat etter landslagspausen. –Dette har definitivt vært tilfelle fra døde baller, med hjørnespark som har forårsaket spesielle problemer for Mads Hermansen mellom stengene.Ballen passerte likevel danskens stolper midtveis i første omgang da Cristian Romero headet inn fra et Kudus-hjørne på London Stadium. Dommer Jarred Gillett annullerte målet på banen, mye til forvirring for de innenfor arenaen, en avgjørelse som ble opprettholdt av VAR på Stockley Park. For å avklare har Premier League Match Centre X-kontoen delt en oppdatering 13. september og beskylder Micky van de Ven for en foul på Kyle Walker-Peters for avgjørelsen. Uttalelsen lyder: «Dommerens avgjørelse om ikke mål ble kontrollert og bekreftet av VAR, da det ble vurdert at Van de Ven dyttet Walker-Peters i ryggen og påvirket hans evne til å spille ballen.» Det er ingen vei utenom at dette var en svært kontroversiell avgjørelse, og uten tvil den feilaktige fra Gillett og hans meddommere. Både Van de Ven og Walker-Peters var skyldige i å dytte og dra hverandre, og en foul mot begge vil alltid bli ansett som hard. Potter vil være fornøyd med at avgjørelsen til slutt falt til fordel for hans lag etter det som hadde vært en tett kamp til da. Det vil definitivt være interessant å se om denne avgjørelsen blir forklart nærmere i nær fremtid, ettersom Tottenhams raseri var tydelig for alle å se. Tomas Soucek ble utvist da West Ham tapte 3-0 for Tottenham på lørdag. Det var store forhåpninger til Graham Potters lag i London-derbyet, etter at West Ham vant 3-0 mot Nottingham Forest sist de spilte. Det er rimelig å si at alle håp om et positivt resultat ble knust da Pape Matar Sarr åpnet scoringen bare to minutter ut i andre omgang på London Stadium. Dette førte til at Lilywhites tok over i E20, til tross for West Hams forbud mot halv–og–halv–skjerf, og en positiv reaksjon var nødvendig fra det vinrøde og blå outfitet. Soucek tok viljen til å komme tilbake inn i kampen for langt og møtte til slutt et rødt kort med en tackling som definitivt ikke har blitt godt mottatt i Øst-London.Det er ingen vei utenom at Thomas Franks lag hadde overtaket i spillet til deres senegalesiske internasjonale scoret åpningsmålet. Dette førte til at Cristian Romero til og med åpnet scoringen før Jarred Gillett annullerte den på grunn av en kontroversiell foul på Kyle Walker-Peters i straffefeltet. Det virker som om hjemmelaget ikke ble vekket av dette lykketreffet og til slutt fortsatte å frustrere gjennom hele andre omgang, spesielt. Dette var i stor takk til Soucek, hvis tackling på Joao Palhinha alltid var dømt til et rødt kort i bevegelse. Den tsjekkiske internasjonale krasjet inn i Spurs–midtbanespilleren og kuttet sokka hans i prosessen, noe som utløste en betydningsfull reaksjon fra Paul Robinson via BBC Radio 5 Live den 13. september. Han sa: «Det ser forferdelig ut. Ingen klager. Å nei, det er en dårlig tackling, en veldig dårlig tackling. Ballen har akkurat kommet bort fra ham, og han har strukket ut.» «Palhinha kommer dit, foten hans er løftet fra bakken, den er hevet, og Souceks høyre fot kommer i kontakt med Palhinha like under høyre kneet og tar halve sokka og halve skinnebeskytteren hans. Det er et smertefullt ett.» «Umiddelbart klaget ikke Soucek, han bøyde hodet. Han visste hva som kom til å skje. Det var ikke noe intensjon, han bare strakk ut. Det er en veldig dårlig tackling.»Irons kan ha vært ett mål under og en mann mindre, men det var ingen unnskyldning for vanæren som var prestasjonen. Til tider var Spurs i stand til å passe ballen rundt uten press mens hjemmespillerne sto og så på som om de ikke allerede var under 3-0. Det var usannsynlig at stillingen ville endre seg, men litt innsats, spesielt fra de som kom fra benken, ville ikke ha skadet. Det er nok et forferdelig hjemmeresultat og en dårlig prestasjon, noe som Potter må svare på spørsmål om, uavhengig av et dumt rødt kort





