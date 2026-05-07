Kontroversiell kraftlinje mellom Samnanger og Øygarden: Debatt om naturinngrep og kostnader

Statnett planlegger en ny høgspentlinje mellom Samnanger og Øygarden, men forslaget har møtt stor motstand blant innbyggere og miljøorganisasjoner. Utredninger viser at alternative ruter lenger sør vil være dyrere og kreve rivning av boliger. Bergen næringsråd krever rask byggestart for å møte den økte etterspørselen på strøm i regionen.

Den planlagte høgspentlinja som i hovedsak skal gå i lufta mellom Samnanger og Kollsnes i Øygarden har skapt mye debatt i kommunene rundt Bergen, og mange frykter store inngrep i naturen.

Folk har gått i fakkeltog mot planene, og det store engasjementet førte til at Norges vassdrags- og energidirektorat påla Statnett å undersøke andre trasealternativer, lenger sør. Det opprinnelige forslaget, og dermed det forslaget Statnett vil gå videre med, går ut på en kraftlinje med høye master fra Samnanger til Øygarden gjennom Vaksdal, over Osterøy og videre gjennom et langt strekk i Alver kommune. – Vi har gjort grundige vurderinger og sett bredt etter trasealternativer for et sørlig alternativ.

Hovedutfordringen i områdene i sør er tett bebyggelse, sier prosjektdirektør Kenneth Teigenes til Bergens Tidende. Utredningen har vist at dersom kraftlinja skal gå en annen sti, betyr det mest sannsynlig at boliger må rivnes. Særlig utfordrende hadde det blitt å legge sjøkabel mellom Lønborg i Bergen og Erdal på Askøy, forteller Teigenes. Statnett planlegger ny kraftledning fra Samnanger til Øygarden, en forbindelse som legger til rette for industrivekst i regionen.

Forbruket i Bergensområdet vil øke kraftig i årene fremover, og Statnett og BKK kjenner til ytterligere planer om forbruksvekst, spesielt ute ved kysten. Ved å bygge en ny forbindelse til Øygarden, blir kapasiteten i kraftnettet økt slik at man kan legge til rette for den planlagte forbruksveksten og øke forsyningssikkerheten. Statnett peker også på at en sjøkabel her hadde kommet i konflikt med eksisterende infrastruktur på sjøbunnen og anlegg til sjøs.

Trasealternativer lenger sør ville også ha kostet mellom 5,7 og 11,1 milliarder kroner, ifølge Statnett. Det opprinnelige forslaget gjennom strilekommunene vil koste opp til 5,5 milliarder kroner. Da kraftlinjeforslaget var på høring, var det svært mange som kom med innspill. Det kom inn over 700 høringssvar, og mange av disse var negative til forslaget.

Det er NVE som gir konsesjon, men siden linjen er så omstridt, er det ventet klager. Det blir derfor regjeringen med energiministeren som har siste ord. Til NRK sier administrerende direktør i Bergen næringsråd, Monica Mæland, at bygginga ikke kan starte tidlig nok. KREV START: Monica Mæland i Bergen næringsråd er vant med å klippe snorer fra sin tid som statsråd.

Nå vil hun ha byggestart for kraftlinja snøggast mulig. – Vi blander oss ikke inn i hvilken trase som blir valgt, men mener det må velges raskt. Vi har en kraftkrise, og vi trenger å få mer kapasitet inn i strømnettet, sier Mæland, og fortsetter: – Vi må velge den traseen som lender seg best for å bygges raskest og billigst mulig, selv om det blir en ulempe for flere





