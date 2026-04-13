Kontroversielt rødt kort til Manchester Uniteds Martínez etter hårtrekk

Lisandro Martínez fikk direkte rødt kort for "voldelig oppførsel" etter å ha dratt Leeds-spiller Dominic Calvert-Lewin i håret. Hendelsen førte til heftig debatt om dommerens avgjørelse og påvirket kampens utvikling. Manchester Uniteds dårlige første omgang ble ytterligere komplisert av utvisningen.

Dommeren stanset spillet, gikk bort til TV-skjermen og konkluderte med at Manchester United -spilleren Lisandro Martínez hadde dratt en motspiller i håret. Dette førte til direkte rødt kort for 'voldelig oppførsel' mot Leeds -spissen Dominic Calvert-Lewin, og midtstopperen fikk marsjordre like før en time var spilt. Martinez så tydelig forvirret ut. Å dra noen i håret er imidlertid rødt kort i moderne fotball, noe som Gary Neville fra Sky Sport s bekreftet etter hendelsen. Fotballeksperter og kommentatorer diskuterte heftig om dommerens avgjørelse var korrekt, og om utvisningen var berettiget basert på hendelsens karakter.

Tjærnås analyserte hendelsen og forklarte at episoden måtte tolkes som en handling som er uakseptabel på en fotballbane. Han erkjente at man kan være uenige om hva som kvalifiserer til rødt kort, men understreket at det å dra i håret, slik Martínez gjorde, er en handling som ikke hører hjemme i fotballen og dermed gir grunnlag for rødt kort. Tjærnås uttrykte samtidig en viss overraskelse over at slike forseelser fører til utvisning, men understreket at dette er definert i regelverket. Denne hendelsen ble et vendepunkt i kampen, og det påvirket dynamikken og kampforløpet betydelig.

Manchester United hadde hatt en omgang som var langt under forventningene før hendelsen. Laget hadde bare tapt én eneste kamp siden vikarmanager Michael Carrick overtok laget i midten av januar, og de hadde vunnet alle hjemmekampene på Old Trafford i samme periode. Den tidlige utvisningen av Martínez tvang Manchester United til å endre taktikk og spille med en mann mindre, noe som stilte laget overfor en betydelig utfordring i kampen. Denne hendelsen fikk stor innvirkning på kampens videre utvikling og resultatet. Kampen ble preget av et dramatisk vendepunkt, som skapte stor diskusjon blant fans og eksperter. Resultatet av kampen ble sterkt påvirket av denne avgjørelsen, og det satte et sterkt preg på hvordan resten av kampen ble spilt. Saken vil bli nærmere utvidet etter hvert som ytterligere analyser og reaksjoner kommer.





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester United Lisandro Martínez Rødt Kort Leeds Dommeravgjørelse Fotball

United States Latest News, United States Headlines

