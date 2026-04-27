Koronastrategien har økt sykefraværet – nå må regjeringen ta ansvar for senfølger

En ny analyse viser at koronavirusets senfølger er en viktig årsak til det høye sykefraværet i Norge. Regjeringen må ta ansvar og innføre tiltak for å redusere smitte og støtte de rammet.

Stenseng påpeker at livet kan være vanskelig fra tid til annen. Men det de fremstiller som et kulturproblem, er en målbar konsekvens av deres egen koronastrategi.

Med en befolkning som er reinfisert flere ganger, må vi forvente at flere hundre tusen nordmenn er rammet av senfølger. Likevel er senfølger ikke nevnt i policydokumentene. Vi tester ikke befolkningen, og det finnes ikke engang en diagnosekode for senfølger. Sykefraværet har økt, drevet av diagnoser som er kjente symptomer på senfølger.

Økningene følger koronabølgene, og vi har hatt 11.500 nye tilfeller. Dette er heller ikke et særnorsk fenomen. Sykefraværet i Europa ligger i 2024 fortsatt på nivå med 2020 – pandemiens første år. Å ignorere koronaviruset har ikke spart oss for konsekvensene.

Vi topper europeisk sykefraværsstatistikk ikke fordi nordmenn er blitt late, men fordi systemet lar folk ta det sykefraværet de trenger – i en befolkning som målbart er sykere enn før pandemien. Hvordan en pasient kodes, avhenger av hva fastlegen vet. En pasient som har testet positivt for covid-19, kan få utmattelse (A04) som diagnose. Den samme pasienten uten test – fordi ingen tester lenger – havner typisk under utbrenthet eller andre lette psykiske plager.

Det er nettopp den kategorien Stenseng nå mener folk bør kunne jobbe gjennom. Når covid-19 knapt nevnes lenger, er det sannsynlig at mange av de utbrente egentlig har senfølger – uten at hverken de eller legen deres vet det. Sykefraværet faller ikke fordi befolkningen er målbart sykere og fordi regjeringen har valgt en strategi som bidrar til den sykeligheten. De tiltakene som faktisk virker – ventilasjon, filtrering og inneluftkvalitet – er kraftig underinvestert.

I 2023 publiserte den internasjonal fagorganisasjon for varme, ventilasjon, aircondition, kjøling og bygningsmiljø ASHRAE anbefalinger for luftskifte og filtrering under smitterisikoperioder. Norge har ingenting tilsvarende og bygger fortsatt etter en standard skrevet før koronaviruset fantes. Vi trenger vår egen ASHRAE 241, med start i skoler og helseinstitusjoner. I tillegg må regjeringen anerkjenne senfølger i policydokumenter, innføre en diagnosekode, gjeninnføre testanbefalinger og sikre oppdaterte vaksiner til alle som ønsker dem.

Det er ikke fastlegene eller pasientene som må stå imot. Det er statsrådene som må slutte å sende regningen for egen politikk videre til dem som allerede betaler med helsen sin





