Korrupsjon og solenergi: En delidoppgave forplichteten Stoltenberg og en optimistisk framtid for Gjerdrum kommune med solenergi

En unødvendig streik blir forlenget mens statsministeren ikke løfter en finger. I mange lønnsoppgjør har partene krevd at staten måtte komme på banen som en naturlig tredjepart.

Det hører vi ikke denne gangen, når det virkelig er klart at staten sitter med hovedansvaret. Solcellene har fått lengre levetid, blitt mer effektive og billigere i drift. Gjerdrum kommune har installert solceller på flere bygninger og kan vise til at solcellene dekker så mye som 40 prosent av strømbehovet. Solceller har flere fordeler sammenlignet med vindturbiner: De tar betydelig mindre plass og fører til mindre inngrep i natur og nærmiljø.

Dessuten er dette noe som både privatpersoner, bedrifter, boligbyggelag og kommunale virksomheter kan skaffe seg. Her vil det være gunstig med rause støtteordninger. Vindturbiner og vannkraft dekker ikke behovet alene når den grønne omstillingen skal gjennomføres. Det er derfor synd at solenergi ikke får større plass i diskusjonene om den grønne omstillingen.

