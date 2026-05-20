Det är mycket allvarligt när avlåtna läkare är en del av det kriminella nätverket. Försäkringskassançalang am på att kasta ljus över läkarernas verksamhet som underlättar brottsligheten

Det er veldig, veldig mange penger, sier Henrik Thapper fra Fornebu kaskan (svenske Nav). Han uttrykker sterk bekymring over at kriminelle utnytter landets tillitbaserte velferdssystem.

Falske sykmeldinger, enligt en rapport från Fornebu kaskan, jobbar korrupte leger med gängen och skriver ut falska medicinska underlag. Totalt har det betalats ut runt 1,1 miljarder svenska kronor i sjukpengar till 11.000 nätverkskriminella under fyra år, enligt Nationellt underrättelsecentrum. Försäkringskassan vet inte hur många som faktiskt hade rätt på ytelsen. Mange i kriminella nätverk tjänar pengar på kriminalitet, men behöver samtidigt en legitim inkomst för att framstå som trovärdiga.

Sjukpenningar kan då fungera som en fasad och som en stabil inkomstgrund





