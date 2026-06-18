Kourtney Kardashian Barker og Travis Barker åpner om en spontanabort før sønnen Rocky ble født

Kourtney Kardashian Barker og Travis Barker forteller åpent om en vond opplevelse de hadde før de fikk sønnen Rocky Thirteen i dokumentaren "Travis Barker: Louder Than Fear". I dokumentaren deler paret at de ble gravide omkring et halvt år etter at de begynte å date i 2021. De fikk vite at de ventet ei jente, og hadde allerede bestemt at hun skulle hete Tulip. Tre måneder ut i svangerskapet fikk de beskjed om at barnet ikke lenger hadde hjerteslag under en kontroll. Kourtney og Travis er også foreldre til sønnen Rocky, som er 2,5 år gammel.

Kourtney Kardashian Barker og Travis Barker forteller for første gang om en spontanabort de opplevde før sønnen Rocky ble født. I den nye dokumentaren " Travis Barker : Louder Than Fear" åpner ekteparet Kardashian Barker om spontanaborten de opplevde ikke lenge etter de startet å date.

Kourtney er eldst i rekken av Kardashian-søstrene og har i tillegg barna Mason, Penelope og Reign fra sitt tidligere forhold til Scott Disick. Barker er trommeslager i bandet Blink-182 og har også markert seg som musikkprodusent. Paret giftet seg i 2022





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