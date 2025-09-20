Krødsherad kommune holder fast ved tvangsmulkt mot hytteeier for ulovlig vann- og avløpsanlegg

Krødsherad kommune nekter å gi utsettelse til en hytteeier som har installert ulovlig vann- og avløpsanlegg. Kommunen fastholder tvangsmulkten og pålegget om retting, til tross for hytteeierens klage.

Krødsherad kommune holder fast ved sitt vedtak om tvangsmulkt mot en hytteeier som har installert et ulovlig vann- og avløpsanlegg. Hytteeierens ønske om utsettelse for å rette opp forholdene er avslått. Hytteeieren fikk byggetillatelse av Krødsherad kommune i 2017. En viktig forutsetning var at innlagt vann ikke var tillatt før en godkjent vann- og avløpsplan for området forelå. Tillatelsen spesifiserte at fritidsboligen skulle ha forbrenningstoalett og ingen etablert avløpsløsning.

Da kommunen ga ferdigattest i desember 2022, baserte de seg på eierens egen erklæring om at bygget var i samsvar med tillatelsen. Et tilsyn i september 2023 avdekket imidlertid at hytta var tilkoblet innlagt vann og hadde avløp til en utvendig avløpstank. Kommunen anså dette som et klart brudd på både reguleringsbestemmelsene og byggetillatelsen, i tillegg til at det var gitt uriktige opplysninger i søknaden om ferdigattest. Kommunen reagerte med å fatte vedtak om pålegg om retting 2. juli i år. Dette innebærer at det ulovlige innlagte vannet må fjernes, avløpstanken kobles fra og fjernes, og at sanitærløsningen tilbakeføres i tråd med byggetillatelsen. Fristen for dette er satt til 31. oktober. I tillegg ble det fastsatt en tvangsmulkt på 10.000 kroner. En løpende mulkt på 1000 kroner per uke vil starte 1. november dersom pålegget ikke er etterkommet. Kommunen hadde også tidligere ilagt et overtredelsesgebyr på 25.000 kroner, som etter en ny vurdering ble redusert til 15.000 kroner.\Hytteeieren har klaget på vedtaket gjennom advokat, som mener at sanksjonene er uforholdsmessige og ikke samordnet i tråd med plan- og bygningsloven. Advokaten viser til at hytteeieren lenge har arbeidet med å få på plass en felles avløpsplan for området, et arbeid som har vært både tidkrevende og kostbart. Klagen opplyser også at prosessen har blitt forsinket på grunn av alvorlig sykdom hos den engasjerte fagkyndige. Det står også at hytteeieren håper å få sendt søknad om felles avløpsplan innen september, og ber om utsettelse av fristen for retting, med et ønske om at den utsettes til avløpsplanen er vedtatt og nødvendige tillatelser kan søkes. Kommunen, ved kommunedirektøren, har vurdert klagen og anbefalt å opprettholde vedtaket om pålegg om retting og tvangsmulkt. Kommunen understreker at tiltaket anses som et klart brudd på regelverket, og at hytteeieren har gitt uriktige opplysninger. Kommunen mener at en utsettelse på ubestemt tid, i påvente av en mulig fremtidig plan, ville innebære en aksept av en ulovlig situasjon. Kommunedirektøren vurderer at reaksjonene ikke rammer hytteeieren urimelig, spesielt etter at overtredelsesgebyret er redusert. Tvangsmulkten er fastsatt for å motivere til retting og anses som forholdsmessig. Klagen gir derfor ikke grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket. Kommunedirektør Stig Rune Kroken uttaler til Bygdeposten at det er viktig å reagere når slike brudd oppdages. Formannskapet behandlet saken torsdag og stilte seg bak kommunedirektørens forslag. Saken blir nå oversendt til Statsforvalteren for endelig behandling. Dette understreker kommunens alvor med å håndheve regelverket og sikre at byggverk følger godkjente planer og forskrifter. Den pågående saken viser viktigheten av å overholde vilkårene for byggetillatelser og konsekvensene av å ignorere disse, samt viktigheten av å gi korrekte opplysninger til kommunen i søknader og erklæringer. Videre reflekterer saken over den tidvis komplekse prosessen med å etablere avløpssystemer i hytteområder, og utfordringene som kan oppstå når slike planer forsinkes eller endres. Kommunens håndtering av saken signaliserer også en vilje til å opprettholde en streng linje for å sikre at byggeprosjekter utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Den understreker også behovet for å overholde frister og unngå å pådra seg økonomiske sanksjoner som følge av manglende overholdelse av vilkårene. Den kommende behandlingen hos Statsforvalteren vil være avgjørende for å bekrefte kommunens vedtak og sette en endelig sluttstrek i denne saken. Utfallet av saken vil også kunne ha betydning for andre hytteeieres adferd, samt deres holdning til å overholde kommunes vedtak og gjeldende regelverk





