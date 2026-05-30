Kraftig brann i leilighetskompleks i Lørenskog: Ti leiligheter tapt, to personer sjekket av helse

Et leilighetskompleks i Kurlandsåsen i Lørenskog ble rammet av en kraftig brann lørdag morgen. Brannvesenet fått kontroll etter rundt sju timer, men alle ti leiligheter i bygget er totalskadd. To personer, en voksen og et barn, er uten alvorlige skader etter å ha blitt sjekket av helsepersonell. De boligevakueringen omfattet også nærliggende naboblokker.

Brannvesenet har kontroll på en kraftig brann som rammet et leilighetskompleks i Lørenskog . Ti leiligheter anses som tapt, og to personer er sjekket av helsepersonell.

Øst politidistrikt meldte om brannen i et bygg med rekkehus i terrasse i Kurlandsåsen like etter klokka 5 lørdag morgen. Rundt sju timer senere opplyste politiet at brannvesenet har kontroll på brannen og driver med etterslukking. Operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt melder at samtlige av ti boenheter i bygget anses som tapt. - Det er ti leiligheter som er totalskadd.

Det er veldig lite å redde i de leilighetene, sier innsatsleder Kenneth Wangen i nedre Romerike brann og redning til NTB. - Det var mange folk hjemme. De er evakuert sammen med dem i naboblokkene her, sier Wangen. - Det er meldt om en voksen og et barn som sjekkes av helse, sa politiets oppdragsleder Ronny Mangseth tidligere lørdag.

Ingen er alvorlig skadet i brannen, og det skal stå bra til med de to som har fått oppfølging av helsepersonell, ifølge Wangen





