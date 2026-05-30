Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Kraftig brann i leilighetskompleks i Lørenskog: Ti leiligheter tapt, to personer sjekket av helse

Nødsituasjon News

Kraftig brann i leilighetskompleks i Lørenskog: Ti leiligheter tapt, to personer sjekket av helse
BrannLørenskogLeilighetsbrann
📆5/30/2026 11:40 AM
📰Dagsavisen
44 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 51%

Et leilighetskompleks i Kurlandsåsen i Lørenskog ble rammet av en kraftig brann lørdag morgen. Brannvesenet fått kontroll etter rundt sju timer, men alle ti leiligheter i bygget er totalskadd. To personer, en voksen og et barn, er uten alvorlige skader etter å ha blitt sjekket av helsepersonell. De boligevakueringen omfattet også nærliggende naboblokker.

Brannvesenet har kontroll på en kraftig brann som rammet et leilighetskompleks i Lørenskog . Ti leiligheter anses som tapt, og to personer er sjekket av helsepersonell.

Øst politidistrikt meldte om brannen i et bygg med rekkehus i terrasse i Kurlandsåsen like etter klokka 5 lørdag morgen. Rundt sju timer senere opplyste politiet at brannvesenet har kontroll på brannen og driver med etterslukking. Operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt melder at samtlige av ti boenheter i bygget anses som tapt. - Det er ti leiligheter som er totalskadd.

Det er veldig lite å redde i de leilighetene, sier innsatsleder Kenneth Wangen i nedre Romerike brann og redning til NTB. - Det var mange folk hjemme. De er evakuert sammen med dem i naboblokkene her, sier Wangen. - Det er meldt om en voksen og et barn som sjekkes av helse, sa politiets oppdragsleder Ronny Mangseth tidligere lørdag.

Ingen er alvorlig skadet i brannen, og det skal stå bra til med de to som har fått oppfølging av helsepersonell, ifølge Wangen

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dagsavisen /  🏆 25. in NO

Brann Lørenskog Leilighetsbrann Evakuering Skader

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kraftig brann i rekkehus med ti boenheter i LørenskogKraftig brann i rekkehus med ti boenheter i LørenskogTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag
Read more »

Brann i Kurlandsåsen i Lørenskog: Nødetatene rykker utBrann i Kurlandsåsen i Lørenskog: Nødetatene rykker utOver klokken 05 lørdag rykker nødetatene ut til en brann i et rekkehus med ti boenheter i Kurlandsåsen i Lørenskog. Politiet ber beboere i området om å lukke vinduer på grunn av kraftig røyk.
Read more »

Brann i Lørenskog, Trump‑helseoppdatering og internasjonale forsvarsmøter dominerer nyhetsbildetBrann i Lørenskog, Trump‑helseoppdatering og internasjonale forsvarsmøter dominerer nyhetsbildetNød­etatene sluker en stor brann i Lørenskog mens president Trumps lege bekrefter god helse. I USA drøfter Pentagon sikkerhet med Israel og Libanon, og USAs militære presenterer nye narkotikabekjempelsesoperasjoner. Gruveselskapet Grangex utsetter beslutning om Sydvaranger‑gruven til 2026.
Read more »

Brann i flere terrasseleiligheter i LørenskogBrann i flere terrasseleiligheter i LørenskogEn brann i rekkehusleilighet i Lørenskog spredte seg to andre boenheter. To personer sjekkes av helsepersonell. Alle er beboere er gjort rede for, ifølge politiet.
Read more »



Render Time: 2026-05-30 14:40:45