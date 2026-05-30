Kraftig brann i rekkehus og flere alvorlige hendelser

Natt til lørdag oppsto en kraftig brann i et rekkehus i Lørenskog, samtidig som en mann ble knivstukket på Strømmen. I tillegg utsettes gruvebeslutningen i Kirkenes, og flere blir drept i angrep i Libanon og Ukraina.

Natt til lørdag ble nødetatene kalt ut til en kraftig brann i Kurlandsåsen i Lørenskog. Like over klokken 05 brøt det ut en voldsom brann i et rekkehus med ti boenheter fordelt på to etasjer.

Politiet meldte om stor spredningsfare til de andre boenhetene, og evakuering ble umiddelbart iverksatt. Alle beboere ble fraktet til Kurland skole, som fungerte som samlingsplass. Så langt er det ikke meldt om noen skadde eller personer som har fått i seg røyk. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet etterforsker saken.

På Strømmen i Lillestrøm ble en mann i 20-årene i natt kjørt til sykehus etter det politiet mener var en knivstikking. Fornærmede hadde skader i hodet som kan være forenlig med bruk av kniv eller annen skarp gjenstand. Han skal ikke ha kritiske skader. To menn i samme aldersgruppe ble pågrepet ved en adresse i nærheten og er siktet i saken.

Politiet jobber med å få klarhet i hendelsesforløpet. I Kirkenes blir den endelige investeringsbeslutningen for gjenåpning av Sydvaranger-gruven utsatt til tredje kvartal 2026. Gruveselskapet Grangex hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Årsaken til utsettelsen er at potensielle investorer har bedt om mer tid til å gjennomføre sine undersøkelser, og at de nordiske kapitalmarkedene er mindre aktive i sommerperioden.

For å sikre likviditet mens finansieringsprosessen pågår, har Grangex inngått en avtale om finansiering på 72 millioner svenske kroner med Exelity AB. I tillegg har långiveren Orion forlenget løpetiden på sitt eksisterende lån på 22,5 millioner dollar til 30. november 2026. Internasjonalt har det vært flere voldsomme hendelser. Elleve personer, blant dem en redningsarbeider, er drept i israelske luftangrep mot byen Tyr sørvest i Libanon.

Israel angrep fredag tre områder i havnebyen Tyr. Helsedepartementet i Beirut opplyste at åtte personer ble såret, blant dem en annen redningsarbeider. Departementet kalte angrepene et åpenbart brudd på humanitær rett. I den russiske regionen Belgorod er to personer drept i et ukrainsk droneangrep som rammet en bil, ifølge lokale myndigheter.

To personer ble såret i angrepet. Belgorod grenser til Ukraina og utsettes jevnlig for ukrainske angrep. Hendelsen ble rapportert av regionens militære operasjonssenter på Telegram tidlig natt til lørdag





