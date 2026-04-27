Kraftig brann i Steigen kommune – Bygning totalskadd

En bygning ved kaia i Nordskot, Steigen kommune, ble totalskadd i en brann som startet klokken 23.14. Brannmannskapene jobber fortsatt med slukningsarbeidet og hindrer spredning til nærliggende bygninger.

Politiet i Nordland mottok melding om brann i en bygning i Steigen kommune, nord for Bodø, klokken 23.14. Hendelsen fant sted ved kaia i Nordskot .

Kort tid etter meldte politiet at bygningen var fullstendig overtent og at brannmannskapene på stedet arbeidet intensivt for å forhindre spredning til omkringliggende konstruksjoner. Slukningsarbeidet fortsatte langt utover midnatt, og situasjonen ble beskrevet som dramatisk. Per nå er det meldt om ingen umiddelbar spredningsfare til nærliggende sjøhus, men det er fortsatt en risiko for at brannen kan spre seg til en butikk som ligger i nærheten.

Ifølge politiets operasjonsleder Veronica Helen Nylund, defineres både butikken og sjøhusene som nærliggende bygninger som potensielt kan bli berørt av brannen. Sakarias Sandbakk, en beboer i nærheten av brannstedet, var vitne til hendelsen like før brannvesenet ankom. Han hadde planlagt en kveldstur da han oppdaget den kraftige røyken. I første omgang antok han at det kunne være en kontrollert brann, men denne tanken ble raskt avfeid.

Han skyndte seg ned til kaia og konstaterte at et nybygg sto i fullt flammehav. Sandbakk beskriver synet som sjokkerende, med store mengder glør og sot som spredte seg i luften. Han ble nødt til å trekke seg tilbake på grunn av den intense varmen og faren for gnister. Han dokumenterte brannen med bilder, som tydelig viser omfanget av skadene og den dramatiske utviklingen.

Bygningen var på det tidspunktet fullstendig overtent, med flammer som slo høyt over taket og ut av vinduene. Sandbakk forteller at han hørte eksplosjonslignende lyder da vinduene ble slått ut av trykket fra brannen. Bildene som Avisa Nordland har fått tilgang til, viser at bygningen er i ferd med å brenne ned til grunnen. Det som gjenstår av bygningen er i stor grad et skjelett av brent materiale.

Brannmannskapene fortsatte slukningsarbeidet klokken 00.43, og fokuserte på å kontrollere brannen og hindre ytterligere spredning. Situasjonen er fortsatt ustabil, og brannvesenet er på vakt for å håndtere eventuelle nye utfordringer. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet vil iverksette etterforskning for å finne ut hva som førte til at bygningen tok fyr. Det er foreløpig ingen meldinger om personskader, men skadeomfanget på bygningen er betydelig.

Lokalsamfunnet er preget av hendelsen, og brannen har skapt bekymring for fremtiden til virksomheten som holdt til i det ødelagte bygget. Brannvesenet vil fortsette sitt arbeid på stedet til brannen er fullstendig slukket og området er sikret. Det er viktig å understreke at brannsikkerhet er avgjørende, og at regelmessig vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg og andre potensielle brannkilder kan bidra til å forebygge slike tragiske hendelser.

Lokale myndigheter vil vurdere behovet for støtte og hjelp til de som er berørt av brannen





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Telenor: Kraftig økning i skadevare – blokkerte 666 millioner nettsider og forsøk på kriminalitetTelenor blokkerte millioner av utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet i årets første kvartal. Skadevare utgjør nå mesteparten av blokkeringene.

Read more »

Read more »

Kraftig advarsel: - Anneli (58) ble blindBare én av 10 000 rammes av den sjeldne bivirkningen. Anneli Grönberg Westlund ble den ene.

Read more »

Read more »

Trump avbrøt «60 Minutes»-intervju etter kraftig reaksjon på spørsmål om brev med anklagerDonald Trump avbrøt et intervju med Norah O'Donnell på CBS' «60 Minutes» etter å ha blitt spurt om et brev med anklager om seksuelle overgrep. Presidenten reagerte sterkt og beskrev dramatiske øyeblikk fra tidligere hendelser. Han ønsker å gjennomføre en avlyst middag på nytt med strengere sikkerhet.

Read more »

Read more »