Kraftig jordskjelv og tsunamivarsel rammet kysten av Japan

Et jordskjelv med styrke 7,5 utløste tsunamivarsel i det nordøstlige Japan. Myndighetene satte i gang krisetiltak, men det er foreløpig ikke meldt om personskader eller store ødeleggelser.

Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,5 ble mandag registrert utenfor kysten av Japan, noe som umiddelbart utløste omfattende tsunamivarsler og satte landets beredskapsapparater i full alarm. Det japanske meteorologiske instituttet sendte ut advarsler for fire prefekturer nordøst i landet, inkludert Aomori, Hokkaido, Miyagi og Fukushima, med frykt for at bølgehøyder kunne nå opptil tre meter.

Den statlige kringkasteren NHK fulgte situasjonen tett og meldte om at skjelvet var spesielt merkbart i de nordlige områdene av Japan. Amerikanske overvåkningssystemer bekreftet også faren og sluttet seg til advarslene. Til tross for skjelvets betydelige styrke, ble det heldigvis ikke meldt om alvorlige personskader eller omfattende ødeleggelser på infrastruktur i timene etter hendelsen. Regjeringen i Tokyo handlet raskt og opprettet et dedikert kriseteam ved statsministerens kontor for å koordinere informasjonsflyten og sikre befolkningens trygghet. Episenteret for det seismiske fenomenet lå ute i Stillehavet, øst for Honshu, som er Japans største øy. Etter hvert som tiden gikk, ble styrken justert fra 7,4 til 7,5. Rundt klokken 11.30 norsk tid ble de første bølgene observert ved Kuji havn i Iwate-prefekturet, hvor man målte en tsunami på omtrent 80 centimeter. Selv om dette var langt lavere enn de fryktede tre meterne, er det viktig å forstå at tsunamier endrer karakter når de nærmer seg land. Mens bølgene kan fremstå som relativt trygge og flate på dypt hav, vokser de seg ofte voldsomme og destruktive idet de treffer grunnere kystområder. Myndighetene oppfordret derfor innbyggere til å holde seg unna kyststripen og søke tilflukt i høyere terreng mens faren var reell. Trafikksikkerheten ble også prioritert, og operatøren av det ikoniske høyhastighetstoget Shinkansen valgte å stanse all trafikk mellom Tokyo og Shin-Aomori som et føre-var-tiltak for å unngå potensielle avsporinger eller andre uhell. Japan er plassert i det geologisk ustabile området kjent som Stillehavets ildring, noe som gjør landet spesielt utsatt for både jordskjelv og tsunamier. Erfaringene fra den katastrofale hendelsen i 2011 ligger fremdeles friskt i minnet hos befolkningen, og myndighetene legger stor vekt på rask respons og presise advarsler for å minimere risikoen for tap av liv. Statsminister Sanae Takaichi møtte pressen for å berolige publikum og understreke at beredskapen fungerte som planlagt. Etter hvert som formiddagen gikk mot middag norsk tid, begynte situasjonen å normalisere seg. Bilder fra Kuji viste at skip returnerte til havnen, noe som markerte at den akutte tsunamifaren var i ferd med å avta. Til tross for at frykten var stor i det øyeblikket skjelvet inntraff, ser det ut til at Japan har kommet fra denne hendelsen uten de store materielle eller menneskelige konsekvensene, noe som viser viktigheten av de strenge sikkerhetskravene og det avanserte varslingssystemet landet har investert i gjennom mange tiår





