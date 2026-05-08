Kraftig økning i branner knyttet til elsparkesykler – bekymring for flere dødsbranner

I løpet av de siste ti årene har det vært nesten 400 utrykninger til branner knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. I fjor var det 82 slike hendelser, og eksperter er bekymret for at utviklingen går i feil retning. Brannvernforeningen og DSB advarer om farene ved feil bruk og oppbevaring av elsparkesykler.

Elektriske småkjøretøy omfatter elsparkesykler, elsykler, balansebrett og lignende. Av de 82 utrykningene i fjor, var 21 av dem brann eller branntilløp i elsparkesykler. – Det finnes godt over en halv million private elsparkesykler i norske hjem i dag. Dette har ført til en kraftig økning i branner knyttet til denne typen batteridrevne kjøretøy, sier rådgiver Susanne Moen i Brannvernforeningen i en epost til NTB.

Helt ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser totalt 397 hendelser fra 2016 til i dag. De fire første månedene i år har det allerede vært minst 13 hendelser, og det er før sesongen for elsparkesykler for alvor har startet. Moen, som har bakgrunn som brannetterforsker hos politiet, er bekymret for at utviklingen går i feil retning.

– Nå starter sesongen, og mange tar fram elsparkesykkelen igjen uten å vite nok om hvordan den bør lades og oppbevares, sier hun. – Mange er ikke klar over hvor farlig en elsparkesykkel kan være dersom batteriet blir skadet eller brukt feil. Litium-ionbatterier kan utvikle ekstrem varme, giftig røyk og eksplosiv brann på svært kort tid, sier Moen. Slike branner er dessuten svært vanskelige å slokke med vanlig slokkeutstyr.

Hvis det først begynner å brenne, er det viktigst å komme seg ut, varsle andre i nærheten og ringe 110. En av de farligste tingene folk ofte gjør, er å ha elsparkesykkelen stående i gangen. Ved en brann vil den da kunne blokkere atkomst til rømningsvei. Ifølge DSB øker risikoen for brann eller annen feil med batteriet dersom man behandler elsparkesykkelen røft og batteriet får en skade.

Det er vanskelig å forutse om det kan oppstå brann i et elsparkesykkelbatteri. – Med tanke på omfanget av elsparkesykler i omløp, hvor plutselig og voldsomt en litiumbrann kan utvikle seg, hvor vanskelig det er å slukke en batteribrann og at elsparkesykler ofte oppbevares i boliger der folk sover eller i rømningsveier, er vi bekymret for flere dødsbranner fremover, opplyser DSB til NTB. For snart to år siden mistet to unge mennesker livet i en bolig i Tønsberg.

Årsaken var en elsparkesykkel som tok fyr i gangen. Det var den første dødsbrannen i Norge knyttet til elsparkesykkel. Brannvernforeningen og DSB oppfordrer til å være kritisk når man kjøper elsparkesykler. Det er viktig å sørge for at de oppfyller regelverket og har nødvendige advarsler og sikkerhetsinformasjon, blant annet CE-merke.

De understreker også at man bør unngå å lade elsparkesykkelen uten tilsyn eller om natten, da dette kan øke risikoen for brann





