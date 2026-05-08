Kraftig økning i branner knyttet til elsparkesykler i Norge

Antallet branner knyttet til elsparkesykler har økt dramatisk de siste årene. Brannvernforeningen og DSB advarer om farene og gir råd om hvordan unngå branner.

I løpet av de siste ti årene har det vært nesten 400 utrykninger til branner knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. I 2016 var det kun én utrykning, men i fjor var tallet steget til 82.

Bergen har vært særlig utsatt, med flere branner knyttet til elsparkesykler, blant annet en brann i en kjeller på Laksevåg i 2020. Elektriske småkjøretøy inkluderer elsparkesykler, elsykler, balansebrett og lignende. Av de 82 utrykningene i fjor, var 21 branner eller branntilløp i elsparkesykler. Brannvernforeningen opplyser at det i dag finnes godt over en halv million private elsparkesykler i norske hjem, noe som har ført til en kraftig økning i branner knyttet til denne typen batteridrevne kjøretøy.

Susanne Moen, rådgiver i Brannvernforeningen og tidligere brannetterforsker hos politiet, er bekymret for utviklingen. Hun påpeker at mange tar fram elsparkesykkelen igjen uten å vite nok om riktig lading og oppbevaring. Litium-ionbatterier kan utvikle ekstrem varme, giftig røyk og eksplosiv brann på svært kort tid, og slike branner er svært vanskelige å slokke med vanlig slokkeutstyr. Hvis det bryter ut brann, er det viktig å komme seg ut, varsle andre og ringe 110.

En av de farligste feilene folk gjør, er å ha elsparkesykkelen stående i gangen, noe som kan blokkere rømningsveier. Mange lader også elsparkesykkelen uten tilsyn eller om natten, og oppbevarer den i gang, trapp eller andre steder som blokkerer rømningsveier. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser at risikoen for brann øker dersom elsparkesykkelen behandles røft og batteriet får en skade. Det er vanskelig å forutse om det kan oppstå brann i et elsparkesykkelbatteri.

DSB er bekymret for flere dødsbranner fremover, spesielt med tanke på hvor mange elsparkesykler som er i omløp, hvor plutselig og voldsomt en litiumbrann kan utvikle seg, og at elsparkesykler ofte oppbevares og lades i boliger når folk sover. For snart to år siden mistet to unge mennesker livet i en bolig i Tønsberg på grunn av en elsparkesykkel som tok fyr i gangen. Dette var den første dødsbrannen i Norge knyttet til elsparkesykkel.

DSB anbefaler å være kritisk når man kjøper elsparkesykler, spesielt fra useriøse aktører. Det er viktig å sjekke advarsler om mulige farer ved bruk, viktig sikkerhetsinformasjon og CE-merke. Statens vegvesen har også egne retningslinjer for sikkerhet. DSB gir følgende råd for å redusere risikoen for brann: Oppbevar helst elsparkesykkelen utenfor boligen, i et tørt og frostfritt rom som garasje, bod eller sykkelrom.

Sjekk jevnlig batteri og ledninger for skader. Lad kun når du er våken og til stede. Hvis elsparkesykkelen må oppbevares inne i boligen, hold god avstand til klær, møbler og andre ting som kan ta fyr





