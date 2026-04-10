Kraftig økning i prisveksten i mars: Inflasjonen stiger til 3,6 prosent

Ferske tall fra SSB viser en kraftig økning i prisveksten i Norge i mars, drevet av stigende drivstoffpriser. Inflasjonen er nå på 3,6 prosent, noe som kan føre til renteøkning fra Norges Bank.

Prisvekst en i Norge viser en merkbar økning, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Inflasjon en, som måles ved konsumprisindeksen (KPI), steg til 3,6 prosent i mars sammenlignet med samme måned i fjor. Dette markerer en betydelig oppgang fra de 2,7 prosentene som ble registrert i februar. Økonomer og analytikere er nå opptatt av implikasjonene dette har for pengepolitikken, spesielt med tanke på Norges Bank s rentebeslutninger.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebanken 1 Markets uttaler at prisveksten, selv om den var som forventet, fortsatt er på et uakseptabelt høyt nivå. Han peker på at dette vil sannsynligvis føre til en renteøkning fra Norges Bank. Andreassen understreker at drivkraften bak prisveksten ikke primært skyldes svingninger i bensin- eller strømpriser, men at det generelle inflasjonsnivået er for høyt. Videre understreker Andreassen at bekymringen er størst knyttet til den underliggende inflasjonen, eller kjerneinflasjonen, som holdt seg uendret i mars. Denne utviklingen er sentral for Norges Banks vurdering av prisstabilitet og beslutninger om rentejusteringer.\En av de viktigste bidragsyterne til den økte prisveksten i mars var de sterkt stigende drivstoffprisene. SSB-seksjonssjef Espen Kristiansen fremhever denne faktoren som en sentral årsak til økningen i KPI. Etter krigen i Midtøsten, har prisene på olje, gass og petroleumsprodukter steget kraftig. Dette har direkte påvirket norske forbrukere ved pumpene. Ifølge Kristiansen har man aldri tidligere målt en så sterk økning i drivstoffpriser fra en måned til en annen innenfor KPI. Han sammenligner situasjonen med våren 2022, da krigen i Ukraina førte til en tilsvarende, men mer utstrakt, prisøkning over et par måneder. Mens drivstoffprisene bidro til å trekke opp den totale inflasjonen, falt prisene på matvarer i samme periode. Fra februar til mars var det en reduksjon på 2,6 prosent. Likevel var matvareprisene 1,1 prosent høyere enn i mars i fjor. SSB forklarer dette delvis med de typiske påsketilbudene som ofte fører til midlertidige prisreduksjoner. Denne blandede utviklingen understreker kompleksiteten i inflasjonsbildet og de ulike faktorene som påvirker forbrukerprisene.\En annen viktig indikator for prisveksten er kjerneinflasjonen, som ekskluderer energipriser og avgiftsendringer. Norges Bank følger nøye med på denne indeksen for å vurdere den underliggende prisutviklingen og dens implikasjoner for pengepolitikken. I mars holdt kjerneinflasjonen seg stabil på 3,0 prosent, det samme som måneden før. Økonomer som var spurt av Bloomberg forventet en noe høyere kjerneinflasjon, på 3,1 prosent, og en samlet prisvekst på 3,6 prosent, som altså ble resultatet. Prisveksten i Norge har ligget over Norges Banks mål på to prosent over en lengre periode. Denne utviklingen har allerede fått sentralbanken til å endre sin holdning til renten. Før krigsutbruddet i Ukraina hadde Norges Bank signalisert en mulig senkning av renten, men de høye inflasjonstallene har ført til at de nå vurderer en renteøkning i stedet. Denne endringen reflekterer Norges Banks fokus på å oppnå prisstabilitet og å dempe inflasjonen, selv om det kan ha negative konsekvenser for økonomisk vekst og sysselsetting. Sentralbankens handlinger vil bli nøye fulgt av markedet og forbrukerne, da de har stor innvirkning på både lånerenter og generelle levekostnader





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflasjon Prisvekst Norges Bank Drivstoffpriser Kjerneinflasjon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kraftig oppgang på Wall StreetSlik går det med de toneangivende indeksene kort tid etter åpning:

Read more »

Kraftig fall på Oslo Børs – ned 2,8 prosentOslo Børs falt 2,8 prosent onsdag etter nyheten om to ukers våpenhvile mellom USA, Israel og Iran. Hovedindeksen endte på 2022,97 poeng.

Read more »

Kjernekraft-nei kan gi kraftig strømmangelFår ekspertene rett, vil det «mest sannsynlig» kreve at kjernekraft blir relevant, mener Terje Aasland.

Read more »

Kraftig leieprisvekst: – Historisk press i markedetHøyere renter og økte kostnader gir press i markedet, ifølge Eiendom Norge. Bergen har høyest prisvekst.

Read more »

Kraftig prisvekst bekymrer: Økonomer venter renteøkning fra Norges BankØkte drivstoffpriser og energikostnader driver prisveksten oppover, og økonomene forventer at Norges Bank vil sette opp renten. Spørsmålet er om det skjer i mai eller juni.

Read more »

Prisveksten i Norge: SSB presenterer nye inflasjonstallSSBs ferskeste inflasjonstall viser en prisvekst på 3,6 prosent siden mars i fjor. Kjerneinflasjonen er på 3,0 prosent. Økonomer diskuterer renteheving og faktorer som påvirker prisene.

Read more »