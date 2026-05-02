Kraftig økning i utpressing av unge med intime bilder

Politiet i Nordland ser en stor økning i saker om barn og unge som utsettes for grov utpressing etter å ha delt nakenbilder på nett. Utpresserne opererer ofte fra utlandet og bruker kunstig intelligens.

Politiet i Nordland opplever en kraftig økning i saker hvor barn og unge utsettes for grov utpressing etter å ha delt intime bilder på nett.

Gjerningspersonene, som ofte opererer fra Nigeria, Elfenbenskysten og Filippinene, benytter seg av avanserte metoder, inkludert kunstig intelligens, for å fremstå som jevnaldrende nordmenn. De truer med å spre bildene til venner og familie for å kreve penger, og politiet beskriver dette som ren kriminalitet. En rapport fra Kripos viser at minst 1891 norske personer har blitt utsatt for slik utpressing, og at 98 prosent av disse er gutter og menn. Mørketallene antas å være betydelige.

Utpresserne benytter seg av over 70 ulike digitale plattformer, hvor Snapchat, Instagram, Facebook/Messenger, WhatsApp, Tinder, Happn og Telegram er mest brukt. De etablerer kontakt med unge brukere, ofte i alderen 12-13 år og oppover, bygger tillit gjennom kjæresteforhold, og ber om intime bilder. Når bildene er i deres besittelse, snur de og krever penger. Politiet understreker at utpressingen er sofistikert og vanskelig å oppdage for vanlige brukere.

KI-teknologi brukes til å generere falske profiler som ser ut som norske barn, og oversettelsestjenester gjør det mulig for utpresserne å kommunisere flytende på norsk. Selv om offeret betaler, er det ingen garanti for at bildene ikke vil bli spredt. Faktisk spres materialet i minst 11 prosent av tilfellene uavhengig av betaling, og i 85 prosent av tilfellene er det ukjent om bildene er spredt.

Konsekvensene for ofrene kan være alvorlige, inkludert skam, økonomiske problemer, depresjon og i verste fall selvdrap. Politiet fraråder på det sterkeste å betale utpressingskrav, da dette ikke stopper utpressingen, men heller oppmuntrer til mer. Utpressingen er et globalt fenomen som utvikler seg i takt med teknologien, og Kripos har kalt det for en skjult pandemi. Norske ofre har til sammen betalt over en million kroner til utpressere fra Nigeria og Elfenbenskysten, og nesten fire millioner kroner til utpressere fra Filippinene.

Politiet i Nordland oppfordrer foreldre og unge til å være oppmerksomme og rapportere slike hendelser. De understreker at utpressingen vil fortsette så lenge det finnes ofre, og at det er viktig å bryte spiralen ved å anmelde saken og søke hjelp





