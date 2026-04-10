Kraftig prisvekst bekymrer: Økonomer venter renteøkning fra Norges Bank

Økte drivstoffpriser og energikostnader driver prisveksten oppover, og økonomene forventer at Norges Bank vil sette opp renten. Spørsmålet er om det skjer i mai eller juni.

Drivstoffprisene har skutt i været som følge av krigen i Iran, noe som bidrar til en betydelig økning i prisveksten, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Espen Kristiansen, seksjonssjef i SSB, forklarer at krigen og usikkerhet rundt internasjonal oljeforsyning har hatt en kraftig innvirkning på drivstoffprisene i mars. SSB har aldri tidligere målt en så sterk vekst i drivstoffprisene fra en måned til en annen i konsumprisindeksen ( KPI ).

Denne prisøkningen minner om situasjonen våren 2022, etter Russlands invasjon av Ukraina, men da spredte prisveksten seg over flere måneder. Prisene på drivstoff og smøremidler steg hele 17,9 prosent fra februar til mars, og er nå 14,7 prosent høyere enn for ett år siden. Bensin- og dieselprisene alene økte med henholdsvis 18,7 og 23,6 prosent i samme periode. Dette har satt sitt preg på økonomien og påvirker husholdningenes utgifter betydelig.\Samtidig som drivstoffprisene har eksplodert, har også strømprisene spilt en rolle i den generelle prisveksten, selv om prisene faktisk falt fra februar til mars. Fallet var imidlertid betydelig mindre enn året før, noe som bidro til en økning i tolvmånedersveksten. Husholdningenes strøm- og nettleiepriser falt 6,0 prosent fra februar til mars i år, sammenlignet med et fall på 16,9 prosent i samme periode i fjor. Denne utviklingen førte til at tolvmånedersveksten i strømprisene økte med 12,9 prosentpoeng fra februar til mars. Økonomene er nå enda mer overbevist om at Norges Bank vil sette opp renten, men spørsmålet er om det vil skje i mai eller juni. Inflasjonstallene for mars overrasket på den lave siden, ifølge Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets. Dette kunne tilsi at Norges Bank venter med renteøkningen til juni, men den høye prisveksten kompliserer situasjonen for rentesettingskomiteen. Andreassen tror derfor at det trolig blir en renteøkning i mai. Markedet priser nå inn omtrent 65 prosent sannsynlighet for en renteøkning 7. mai, og Norges Bank har få insentiver til å motarbeide markedet når inflasjonen er såpass høy. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, støtter også tanken om en renteheving, men tror den sannsynligvis vil komme i juni, i tråd med rentebanen fra mars.\KPI steg 0,2 prosent fra februar til mars, mens tolvmånedersveksten økte med 0,9 prosentpoeng i mars sammenlignet med februar. I februar var prisene 2,7 prosent høyere enn året før. KPI måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdningene kjøper i Norge, og gir et innblikk i levekostnadene over tid, samt et mål på inflasjon. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som justeres for avgiftsendringer og uten energivarer, steg 0,1 prosent fra februar til mars, og var 3,0 prosent høyere i mars enn for ett år siden. Tolvmånedersveksten forble uendret fra februar. Mens prisutviklingen for matvarer, klær og sko trakk prisveksten ned, bidro prisutviklingen for møbler og elektronikk til å øke den. Resultatet var en uendret tolvmånedersvekst i KPI-JAE fra februar, forklarer Kristiansen. Denne komplekse situasjonen med høye drivstoffpriser, påvirkning fra strømpriser og inflasjon påvirker den økonomiske fremtiden





