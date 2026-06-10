Kraftige lasere på russebusser kan forårsake permanent synstap på mindre enn ett sekund

VG sin test viser at en klasse 4-laser, samme type som er beslaglagt av politiet, kan brenne hull i materiale på Millisekunder. Eksperter advarer om at øyet er ekstremt sårbart fordi linsen fokuserer lyset til et mikroskopisk punkt på netthinnen, noe som kan føre til permanent skade på under ett sekund.

VG har gjennomført egne tester for å undersøke hvor kraftige lasere som er beslaglagt fra russebusser kan være. Laseren som brukes i testen tilhører klasse 4, den høyeste laserklassen, samme klasse som politiet har opplyst at de har beslaglagt i forbindelse med etterforskningen av minst én av øyeskadesakene.

Testen viste at laseren kunne brenne hull gjennom materiale på bare millisekunder, noe som illustrerer den betydelige energien som kan sendes ut fra en kraftig partylaser. Selv om testen ikke er en direkte modell av det som skjer i et øye, forklarer eksperter at øyet er spesielt sårbart fordi linsen samler og fokuserer lyset til et ekstremt lite punkt på netthinnen.

Dette gjør at energitettheten blir svært høy, og selv eksponeringer på brøkdeler av et sekund kan være nok til å gi alvorlige skader. Øyelege og professor Tor Paaske Utheim forklarer at en relativt bred laserstråle kan bli konsentrert til et mikroskopisk punkt på netthinnen, og at netthinnen er så tynn at det kan føre til brannskader, blødninger, hull og arrdannelse. I verste fall kan en kraftig klasse 4-laser gi permanent skade på under ett sekund.

Skader i sentrum av netthinnen kan påvirke evnen til å lese, kjenne igjen ansikter eller se detaljer, og arrdannelse kan forklare hvorfor enkelte får permanente synsproblemer. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har registrert fire russ med alvorlige skader i skarpsynsområdet der laser mistenkes å være årsaken. Øyespesialist Ingar Stene-Johansen har appellert til russen om å slå av laserne





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Laserskader Russebusser Klasse 4-Laser Netthinne Synstap Øyelege Tor Paaske Utheim Oslo Universitetssykehus Partylaser Materialtesting

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