Kraftmangel truer Norge - investeringer i fornybar energi må prioriteres over kortsiktige subsidier

Kritikere advarer mot at debatten om ny kraft blir behandlet som luksusprosjekter mens staten bruker milliarder på strømstøtte. Artikkelen forklarer hvorfor havvind, nettkapasitet og energieffektivisering er nødvendige investeringer for å sikre industri, husholdninger og klimamål.

Norge står på kanten av et alvorlig kraftunderskudd dersom ikke nye produksjonsanlegg blir iverksatt i stort omfang. Kritikere som Bjørn Kjærand Haugland og Jens Ulltveit‑Moe advarer mot at debatten om nye energiinvesteringer blir behandlet som luksusprosjekter, selv om mangelen på strøm rammer både husholdninger og den industrien landet ønsker å utvikle.

I år er de offentlige kostnadene til strømstøtte beregnet til 21,5 milliarder kroner, i tillegg til flere milliarder i reduserte drivstoffavgifter og andre subsidier som holder prisene på fossilt drivstoff kunstig lave. Staten bruker dermed enorme summer på å skjerme dagens forbruk fra reelle energipriser, mens investeringer i fremtidig fornybar kraft blir fremstilt som sløsing. Dette paradokset gjør at nødvendige prosjekter som havvind, nettkapasitet og energieffektivisering blir hindret av politisk press og krav om umiddelbare kutt.

Et konkret eksempel er havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II, som har fått omtrent 23 milliarder kroner i statlig støtte. Til tross for kritikk vil investeringen gi Norge ca. 7 TWh ny kraft hvert år i rundt tretti år - en bedrift som kan betraktes som en langsiktig investering i nasjonens energisystem, ikke som en kostnad som kan spares inn. Dagens strømstøtte undergraver imidlertid insentivene til både energieffektivisering og investering i fornybare teknologier, fordi ordningen gjør strøm billigere jo mer man bruker.

På denne måten gagner subsidiene primært de som har høy strømbruk, mens de som sliter mest med høye regninger får liten hjelp. Samtidig svekker den samme politikken den grønne næringsutviklingen: solbransjen opplever konkurser og kraftig færre investeringsforespørsler, delvis på grunn av at subsidier til billig strøm reduserer lønnsomheten i solceller, varmepumper og energistyringssystemer. Hvis Norge virkelig ønsker å bygge en robust, grønn industri og oppfylle sine egne klimamål for 2030, må prioriteringene endres.

De 21,5 milliarder kronene som i dag går til strømstøtte, kunne i stedet brukes til å styrke fornybar energiproduksjon, utvide nettet og støtte målrettede tiltak for husholdninger med lave inntekter. En slik omfordeling vil redusere fremtidig knapphet, styrke konkurranseevnen til norsk industri og sikre energisikkerhet på lang sikt. Det er på tide å slutte å framstille nødvendige grønne investeringer som sløsing, og i stedet anerkjenne at kortsiktige subsidier til overforbruk er det egentlige sløsingen.

Målet om 8 TWh solkraft innen 2030 vil sannsynligvis ikke bli nådd med dagens politikk - estimatene viser kun 2 TWh. For å unngå et Norge uten tilstrekkelig kraft, må staten prioritere langsiktige investeringer fremfor kortsiktige, populistiske tiltak





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