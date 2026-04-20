Kraftmangelen truer fremtidens arbeidsplasser og det grønne skiftet

Manglende tilgang på strøm skaper en kritisk flaskehals for industriutvikling og lokal verdiskaping. Det etterlyses et nasjonalt energiforlik for å sikre forutsigbare rammebetingelser.

Mangel på tilgang til fornybar energi er i ferd med å utvikle seg til en av de mest kritiske utfordringene for norsk samfunnsutvikling og lokal verdiskaping. Det grønne skiftet blir ofte omtalt i festtaler, men i praksis krever denne enorme omstillingen av samfunnet vårt tilgang på store mengder elektrisk kraft som i dag dessverre er mangelvare.

For mange kommuner, inkludert Steinkjer, betyr dette at ambisiøse aktører som ønsker å erstatte fossile energikilder med bærekraftige, utslippsfrie alternativer, i dag risikerer å bli stående i årevis i en endeløs kø for strømtilknytning. Dette er en situasjon som lammer utviklingen i både landbruket i Sparbu, Beitstad, Kvam og Ogndal, samt den industrielle aktiviteten i Malm og Follafoss. Vi står overfor et prekært behov for en nasjonal energipolitikk som er forutsigbar og som står seg over skifter i politisk styre. Det som kreves er et bredt, nasjonalt energiforlik hvor partiene på tvers av ideologiske skillelinjer viser vilje til kompromisser. Uten et slikt fundament vil omstillingen til et fornybarsamfunn forbli en vakker visjon fremfor den nødvendige realiteten vi alle er avhengige av. I områder som Malm Industripark og Follafoss ligger det klare, konkrete prosjekter som kan generere hundrevis av nye arbeidsplasser og milliardkontrakter for lokale underleverandører. Bedrifter har valgt vår region som sin strategiske base, men for at deres grønne satsinger skal kunne materialisere seg, trengs det tilgang til energi her og nå. Tensio har signalisert et konkret behov på 35-45 MW i området, et kraftbehov som i dag ikke kan dekkes uten betydelige investeringer i nettutbygging. Samtidig ser vi spennende innovasjon, som prosjektet Verran Energisamfunn, der man ønsker å utnytte varmen fra gruvevannet i Malm som en strategisk energiressurs. Dette er sirkulærøkonomi i verdensklasse som kan bidra til å avlaste det pressede nasjonale strømnettet og minimere behovet for nye, omfattende naturinngrep. Likevel ser vi at slik lokal innovasjon bremses av manglende nasjonale rammevilkår som er økonomisk gjennomførbare og forutsigbare over tid. Innovasjon trenger et trygt politisk klima for å kunne blomstre. Det samfunnsansvaret som hviler på våre folkevalgte i dag, krever at man ser det store bildet fremfor å låse seg til tradisjonelle partipolitiske kjepphester. Et energiforlik for fremtiden handler om erkjennelsen av at uten energi, finnes ingen grønn industri, og uten grønn industri mister vi muligheten til å opprettholde bosetning i distriktene og samtidig nå våre nasjonale klimamål. Vi må tåle vanskelige avveininger mellom naturvernhensyn, utbyggingstempo, regulatoriske rammer og prismodeller. Et bredt politisk forlik vil gi investorer og hjørnesteinsbedrifter den nødvendige tryggheten de krever for å satse på bærekraftige løsninger i Steinkjer og resten av landet. Vi trenger og forventer at nasjonale politikere utviser handlekraft, slik at vi lokalt kan sørge for at neste generasjon har attraktive, trygge og fremtidsrettede arbeidsplasser i sin egen hjemkommune. Det er på høy tid at politikerne løfter blikket og sørger for at kraften når frem dit den trengs mest for å bygge fremtidens Norge





Det er israelske deler i noen av Forsvarets viktigste våpenKampfly, stridsvogner og fregatter er blant Forsvarets materiell som har delsystemer eller deler fra israelske selskaper, skriver Forsvarets Forum.

