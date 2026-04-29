Kraftselskaper vil beholde gasskraftverket på Melkøya etter elektrifisering

Kraftselskaper i Nord-Norge krever at gasskraftverket på Melkøya holdes i drift også etter elektrifiseringen av naturgassanlegget. Bakgrunnen er Statnetts beslutning om å ikke reservere kraft til ny industri nord for Svartisen. Fylkesordfører i Finnmark advarer mot en varslet kraftkrise.

Kraftselskaper i Nord-Norge har tatt en felles stand om at gasskraftverket på Melkøya bør holdes i drift også etter at naturgassanlegget blir elektrifisert. Bakgrunnen for dette er Statnetts nylige beslutning om å ikke lenger reservere kraft til ny industri og større kunder nord for Svartisen.

Denne uken har flere kraftselskaper i regionen samkjørt en felles uttalelse som skal presenteres for energiminister Terje Aasland (Ap). Ifølge Erling Dalberg, konsernsjef i Troms Kraft, kan det være nødvendig å beholde gasskraftverket som en midlertidig løsning for å dekke topper i kraftetterspørselen. Spesielt i kalde og vindstille perioder om vinteren kan etterspørselen etter strøm være høy, og da kan gasskraftverket være en viktig reserve.

Aasland har tidligere uttalt at gasskraftverket først skal stanses når det er bygget ut tilsvarende kraftkapasitet i Finnmark som elektrifiseringen krever. Dette kan imidlertid ta lang tid, da motstanden mot vindkraft er stor i mange kommuner. Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) i Finnmark advarer mot at Nord-Norge kan ende opp i en kraftkrise. Han mener at Statnetts beslutning om å stanse strøm til nye næringer er en alvorlig trussel mot regionens utvikling.

– Det Statnett nå gjør, med å stanse strøm til nye næringer, betyr at de slukker lyset i Nord-Norge. Dette kan vi ikke finne oss i, sier Bønå. Han understreker at alle mulige løsninger må vurderes for å unngå en kraftkrise i regionen. Debatten om gasskraftverket på Melkøya er en del av en større diskusjon om hvordan Nord-Norge kan sikre tilgang til tilstrekkelig strøm i fremtiden





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Fornybar Norge ber om kraftreform etter utfordringer i nordFornybar Norge advarer om utfordrende strømsituasjon i Midt-Norge og Nord-Norge, og ber om raskere utbygging av strømnett og mer vindkraft for å sikre kraftforsyningen og hindre negative konsekvenser for næringsutviklingen.

Read more »

Read more »

Varmebølge i Sør-Norge og snøbygger i Nord-Norge denne ukenMeteorologisk institutt forventer varmebølge i Sør-Norge med temperaturer opp mot 25 grader, mens Nord-Norge forventes å oppleve snøbygger og våtere vær. Gult farevarsel for gress- og lyngbrann er sendt ut i deler av Vestlandet, Rogaland og Østlandet.

Read more »

NHO og Sjømat Norge krever politisk handling etter Statnetts stans av nettkapasitet i Nord-NorgeNHO og Sjømat Norge kritiserer Statnetts beslutning om å stanse nye reservasjoner av nettkapasitet i Nord-Norge. De krever umiddelbar politisk handling, da mangel på kraft og nett kan føre til forsinkelser eller tap av investeringer og omstilling. Bransjeorganisasjonene advarer om at dette kan svekke norsk beredskap, matproduksjon og arbeidsplasser, spesielt i en geopolitisk ustabil tid.

Read more »

Read more »

Read more »