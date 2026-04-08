Krangel om turisme i nord: Myrseth og Bøe barker sammen

Næringsminister Cecilie Myrseth kritiserer Erlend Svardal Bøes kritikk av turismen i Tromsø, og anklager han for å bidra til polarisering. Bøe svarer med å forsvare sine uttalelser og kritisere Arbeiderpartiet.

Lytt til saken. I påsken publiserte VG en artikkel om Høyres Erlend Svardal Bøe , som har endret sitt syn på turisme. Tidligere en sterk forsvarer av turismen i nord, har han nå blitt kritisk og etterlyser turistskatt og strengere reguleringer. Dette er et betydelig skifte, spesielt fra en sentral Høyre-politiker. Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap), som har ansvar for turisme, reagerer på Bøes uttalelser.

Myrseth uttrykker overraskelse og kritiserer Bøes bruk av sterke ord, spesielt om Tromsø lufthavn, som hun mener bidrar til polarisering av debatten om turisme. Hun mener at Bøe svartmaler situasjonen og skaper unødvendig splittelse i et allerede sensitivt tema. Myrseth påpeker at hun ikke ønsker å forskjønne utfordringene turismen bringer med seg, men heller ikke bidra til negativiteten. Hun etterlyser konkrete handlinger og løsninger i samarbeid med reiselivsnæringen, fremfor bare å kritisere. Myrseth kritiserer også Høyre for å ha vinglet i spørsmålet om turistskatt tidligere, og påpeker at hun vil avvente med å bli begeistret før hun ser hva Bøe og Høyre faktisk stemmer for i Stortinget. Hun tolker Bøes utspill som en indikasjon på støtte til besøksbidrag, men understreker behovet for handling. \Erlend Svardal Bøe, på sin side, avviser Myrseths kritikk og mener det er et forsøk på å vri på hans uttalelser. Han presiserer at han ikke har sagt at Tromsø er et helvete, men at han står ved sin uttalelse om at Tromsø lufthavn kan oppleves som det. Han peker på problemene med lange køer, bagasjehåndtering og generell kaos på flyplassen, selv om han understreker at de ansatte gjør en god jobb. Bøe avviser at Høyre har vinglet i spørsmålet om turistskatt, og minner om at partiet tidligere hadde en annen løsning enn Arbeiderpartiet, for eksempel å inkludere campingplasser i turistskatten. Bøe retter også kritikk tilbake mot Arbeiderpartiet og Myrseth, og påpeker at de har hatt makten i Tromsø i lang tid og i regjeringen i fem år, uten å løse problemene. Han oppfordrer Myrseth til å ta tak i situasjonen. Diskusjonen reflekterer de komplekse utfordringene knyttet til turisme, balansen mellom vekst og bærekraft, og behovet for å finne løsninger som gagner både turister og lokalbefolkningen. Spenningen mellom politikere og ulike interesser illustrerer de utfordringene som må takles for å sikre en bærekraftig turisme i nord. \Debatten fremhever de ulike perspektivene på turisme i en by som Tromsø, der turismen er viktig, men samtidig skaper utfordringer. Myrseth og Bøe representerer ulike tilnærminger til temaet. Myrseth ønsker å fokusere på å finne løsninger og unngå polarisering. Bøe, derimot, uttrykker bekymring for de negative konsekvensene av turismen og etterlyser strengere tiltak. Konflikten mellom dem viser vanskeligheten med å balansere økonomisk vekst med hensynet til lokalbefolkningen og miljøet. Temaet turistskatt er et sentralt element i diskusjonen, og viser hvordan politiske beslutninger kan påvirke turismen. Spørsmålet om hvordan Høyre vil stille seg til turistskatt i fremtiden, blir et viktig punkt å følge med på. Bøe og Myrseth representerer to sider av debatten om hvordan turismen i Tromsø skal utvikles. Det er en debatt som kommer til å fortsette, og som vil ha stor betydning for byens fremtid. Denne uenigheten illustrerer kompleksiteten i å håndtere turismen, og det er viktig å huske at det ikke er en enkel løsning som passer for alle. Begge parter har sine poeng, og det er viktig å lytte til begge sider av saken for å kunne finne en god løsning. Debatten understreker viktigheten av en helhetlig tilnærming til turisme, som inkluderer både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Diskusjonen viser at det er mange utfordringer knyttet til turisme, og at det er viktig å ha en konstruktiv dialog mellom alle aktører





