Krav om å bruke det 25. grunnlovstillegget mot Trump øker

Etter nye uttalelser fra Donald Trump, øker kravene om å vurdere det 25. grunnlovstillegget for å fjerne ham fra presidentembetet. Demokratiske politikere og tidligere Trump-støttespillere er blant dem som har tatt til orde for dette. Eksperter mener imidlertid at det er svært usannsynlig at dette vil skje.

Flere demokratiske politikere og tidligere støttespillere av Trump har tatt til orde for å vurdere det 25. grunnlovstillegg et for å fjerne presidenten. Grunnlovstillegget gir mulighet for overføring av presidentmakten dersom presidenten dør, går av eller er ute av stand til å utføre sine plikter. Uttalelser fra Trump som antyder at «en hel sivilisasjon vil dø» med mindre Iran inngår en avtale, har fått mange til å kreve bruk av grunnlovstillegget, melder CNN.

Dette kravet kommer primært fra demokrater, inkludert potensielle presidentkandidater som guvernør J.B. Pritzker. Også tidligere støttespillere har uttrykt støtte til dette tiltaket. For at en slik prosess skal lykkes, kreves det støtte fra et flertall av regjeringen og visepresidenten, noe som eksperter mener er svært usannsynlig.\USA-eksperter, som Eirik Løkke fra tankesmia Civita, påpeker at Trump-administrasjonen består av lojale støttespillere, og at det derfor er minimal sjanse for at kabinettet vil støtte bruk av grunnlovstillegget. Løkke beskriver diskusjonen som historisk oppsiktsvekkende, men understreker at alt knyttet til Trump har en tendens til å være det. Hilmar Mjelde, en annen USA-ekspert og professor i statsvitenskap, bemerker at forslag om å bruke det 25. grunnlovstillegget har kommet opp jevnlig i løpet av Trumps presidentskap. Han beskriver Trumps retorikk som unik, men at kravet om å bruke grunnlovstillegget er mindre unikt. Mjelde mener at forslaget har liten reell betydning, da det i hovedsak kommer fra opposisjonen. Han understreker at en tverrpolitisk støtte ville vært nødvendig for at en slik prosess skulle ha en mulighet til å lykkes, noe som ikke er tilfellet i dag. Jan Arild Snoen, en annen USA-ekspert og forfatter, fremhever den sterke lojaliteten innen Det republikanske partiet. Han mener at republikanerne i stor grad støtter Trump, og at han i praksis kan gjøre hva han vil, så lenge han har støtte fra sine velgere. Snoen påpeker også at det er først når Trumps popularitet synker under 30 prosent at han vil være i reell fare for å bli fjernet fra embetet.\Kritikken mot Trump har også økt fra konservativt hold. Personer som tidligere har støttet Trump, har nå tatt til orde for å vurdere å fjerne ham. Marjorie Taylor Greene, en tidligere kongressrepresentant og tidligere Trump-støttespiller, støtter bruken av det 25. grunnlovstillegget og beskriver Trumps uttalelser som «ondskap og galskap». Også konspirasjonsteoretikeren Alex Jones har tatt til orde for å diskutere bruk av grunnlovstillegget på sitt program. Dette viser at kritikken ikke bare kommer fra politiske motstandere, men også fra tidligere støttespillere, noe som kan indikere en voksende bekymring for Trumps handlinger og retorikk. Denne utviklingen understreker kompleksiteten i den politiske situasjonen og de ulike synspunktene på Trumps presidentskap. Debatten rundt det 25. grunnlovstillegget illustrerer spenningene og polariseringen i amerikansk politikk, og den potensielle bruken av dette grunnlovstillegget er en indikasjon på de alvorlige konsekvensene av Trumps handlinger og uttalelser





Krav om å bruke grunnlovstillegg mot Trump etter nye uttalelserFlere demokrater og tidligere Trump-støttespillere krever bruk av det 25. grunnlovstillegget etter Trumps uttalelser om Iran. Eksperter mener det er lite sannsynlig å lykkes, på grunn av manglende støtte.

Krav om å fjerne Trump med grunnlovstilleggFlere demokrater og tidligere Trump-støttespillere krever at 25. grunnlovstillegg brukes for å fjerne presidenten etter hans siste uttalelser. Eksperter mener det er liten sjanse for at det skjer.

