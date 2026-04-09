Krav om å bruke grunnlovstillegg mot Trump etter nye uttalelser

Flere demokrater og tidligere Trump-støttespillere krever bruk av det 25. grunnlovstillegget etter Trumps uttalelser om Iran. Eksperter mener det er lite sannsynlig å lykkes, på grunn av manglende støtte.

Flere demokratiske politikere og tidligere støttespillere av Trump har tatt til orde for å vurdere det 25. grunnlovstillegg et for å fjerne presidenten. Grunnlovstillegget omhandler overføring av makt dersom presidenten dør, går av eller er ute av stand til å utføre sine plikter. Bakgrunnen for disse oppfordringene er Trump s uttalelser om at «en hel sivilisasjon vil dø i natt» med mindre Iran inngår en avtale.

CNN rapporterer at oppfordringene primært kommer fra demokrater, inkludert potensielle presidentkandidater som guvernør J.B. Pritzker. Også tidligere Trump-støttespillere har luftet denne tanken. Imidlertid kreves det støtte fra et flertall av regjeringen og visepresidenten for å lykkes med å fjerne Trump. Eirik Løkke fra tankesmia Civita påpeker at det er svært usannsynlig at kabinettet vil benytte seg av grunnlovstillegget, og omtaler diskusjonen som historisk oppsiktsvekkende, men ikke uventet med tanke på Trumps handlinger. USA-eksperter understreker at dette er en gjentagende problemstilling når Trump kommer med provoserende uttalelser. Forslaget anses som lite realistisk da det mangler bred politisk støtte. Jan Arild Snoen påpeker at lojaliteten i Det republikanske partiet er sterk, og at Trump nyter stor støtte blant sine velgere. Under 40 prosent av amerikanske velgere mener Trump gjør en god jobb, men Snoen antyder at det først er når oppslutningen faller under 30 prosent at presidentens posisjon blir kritisk. Spørsmålet om Trumps mentale helse, spesielt i lys av hans siste uttalelser, diskuteres, men det understrekes at avgjørelsen om å bruke grunnlovstillegget uansett vil være en politisk vurdering basert på maktfordelingen i USA. \Kritikken mot Trump kommer ikke bare fra demokratisk hold, men også fra tidligere Trump-allierte. En av disse er tidligere kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene, som omtalte Trumps uttalelser som «ondskap og galskap» og krevde bruk av det 25. grunnlovstillegget. Greene er kjent for sin støtte til konspirasjonsteorier og har tidligere vært en uttalt støttespiller av Trump. Også konspirasjonsteoretikeren Alex Jones har tatt til orde for å vurdere bruk av grunnlovstillegget. Denne økende kritikken fra både politiske motstandere og tidligere støttespillere reflekterer en bekymring for Trumps handlinger og uttalelser, og en økende debatt om hans egnethet som president. Denne utviklingen illustrerer det polariserte politiske landskapet i USA, hvor holdninger og handlinger kontinuerlig vurderes og omdefineres. Den viser også viktigheten av grunnlovsbestemmelser og deres potensielle anvendelse i kritiske situasjoner. Diskusjonen rundt det 25. grunnlovstillegget er en indikasjon på de store spenningene og utfordringene den amerikanske politikken står overfor. \Til tross for den økende kritikken og oppfordringene om å bruke det 25. grunnlovstillegget, er det viktig å understreke at prosessen er kompleks og krever bred støtte. USA-eksperter er enige om at det er liten sannsynlighet for at dette vil skje. Det republikanske partiet, med lojalitet som en sentral verdi, vil sannsynligvis ikke støtte et forsøk på å fjerne Trump, med mindre hans oppslutning faller betydelig. Selv om Trumps handlinger og uttalelser kan virke urovekkende for mange, er det viktig å huske at de politiske realitetene i USA kompliserer ethvert forsøk på å avsette en president. Den pågående debatten er likevel et tegn på bekymring over presidentens handlinger, samt den polariseringen som preger amerikansk politikk. Denne situasjonen understreker behovet for å opprettholde grunnlovsmessige prinsipper og å vurdere dem i forhold til de faktiske omstendighetene som presidenten opererer under. Det er en pågående balansegang mellom å beskytte demokratiet og å respektere folkets vilje, selv når en president møter stor kritikk. Debatten illustrerer også betydningen av en kritisk og informert offentlighet som er i stand til å vurdere og diskutere slike viktige spørsmål





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

