Krav om dokumentasjon og rettferdig regulering i fjernvarmesektoren

Debattinnlegg som kritiserer ønsket om økt betaling for fjernvarme uten dokumenterte systemgevinster. Forfatterne etterlyser likebehandling mellom ulike energiløsninger.

Debatten om fjernvarmesektorens fremtidige rammevilkår har skutt fart, og det er en bred enighet om at bransjen trenger mer forutsigbarhet for å kunne spille en aktiv rolle i det grønne skiftet. Bård Folke Fredriksen og Tore Strandskog maner imidlertid til besinnelse når det kommer til kravene om økte inntekter basert på såkalte systemgevinster.

De understreker at før man kan diskutere økt betaling, må man faktisk dokumentere hvem som skaper disse gevinstene, og ikke minst hva den reelle verdien av dem er. Selv om argumentene om nettavlastning, energilagring og forsyningssikkerhet er relevante, er fjernvarme langt fra den eneste teknologien som kan levere slike tjenester. Varmepumper, lokal solkraft, batteriteknologi og økt forbrukerfleksibilitet er alle bidragsytere til et mer robust kraftsystem. For at fjernvarme skal kunne forsvare en særskilt posisjon, må tre kritiske spørsmål besvares: Hvor store er de faktiske gevinstene, hvem utløser dem, og hvem skal høste fordelene av dem? I dagens marked er etterspørselen etter fjernvarme i stor grad kunstig opprettholdt gjennom tilknytningsplikt i nye bygg. Konvertering fra elektrisk oppvarming i eksisterende bygg er ofte økonomisk uforsvarlig for kundene, ettersom investeringskostnadene blir for høye i forhold til fjernvarmeprisen. Energiloven krever en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling der både allmenne og private interesser ivaretas. Dette betyr at kundens kostnader ikke kan ignoreres i de økonomiske modellene som fjernvarmeselskapene legger frem. Uten en gjennomgang av hvordan kostnader og gevinster fordeles, risikerer sektoren å miste sin legitimitet hos forbrukerne. Det største hinderet for en effektiv utvikling er mangelen på transparente måle- og sammenligningssystemer. Der strømnettet er underlagt streng regulering med myndighetskontroll, datainnsamling og effektivitetsinsentiver, mangler fjernvarmesektoren tilsvarende mekanismer. Dette skaper et demokratisk og økonomisk underskudd. Stortinget har gitt sektoren arbeidsro frem mot 2029 gjennom den gjeldende Norgesprisen. Denne perioden bør ikke brukes til å kjempe for særfordeler eller subsidier, men til å bygge en kultur for åpenhet og dokumentasjon. Vi trenger systemer som kan sammenligne effektiviteten mellom ulike selskaper på en rettferdig måte. Ved å sikre likebehandling mellom ulike energibærere, kan vi skape et marked der den mest effektive løsningen vinner frem, basert på dokumentert nytteverdi. Fjernvarme har utvilsomt en viktig rolle å spille i fremtidens energimiks, men den rollen må fortjenes gjennom rettferdig konkurranse og reelle bevis på samfunnsnytte, fremfor gjennom særbehandling og politiske snarveier. Dersom bransjen evner å snu fokus fra egen profitt til å bevise samfunnsnytte gjennom objektive tall, vil tilliten til sektoren øke, noe som er nødvendig for at fjernvarme skal kunne fungere som en bærekraftig pilar i norsk energiforsyning i årene som kommer





