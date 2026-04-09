Krav om å fjerne Trump med grunnlovstillegg: USA i ny politisk storm

Debatten om å bruke det 25. grunnlovstillegget for å fjerne tidligere president Donald Trump blusser opp igjen etter kontroversielle uttalelser. Eksperter vurderer mulighetene og hindringene i den polariserte politiske landskapet.

Flere demokratiske politikere og tidligere støttespillere av Donald Trump uttrykker ønske om å bruke det 25. grunnlovstillegg et for å fjerne presidenten. Dette følger etter en uttalelse fra Trump som antydet at «en hel sivilisasjon vil dø i natt» med mindre Iran inngår en avtale. Denne uttalelsen har ført til bekymring og krav om å vurdere presidentens mentale tilstand og hans evne til å utføre embetet. Det 25.

grunnlovstillegget omhandler overføring av makt dersom presidenten dør, går av eller er ute av stand til å utføre jobben. Denne saken har igjen satt søkelyset på polariseringen i amerikansk politikk og vanskeligheten med å fjerne en president, selv i tilfeller der det er bred bekymring for hans handlemåte og uttalelser. Kritikken kommer hovedsakelig fra demokrater og tidligere Trump-tilhengere, men det er usikkert om initiativet vil ha noen reell effekt. \USA-eksperter peker på at det er liten sannsynlighet for at kabinettet vil støtte en slik prosess, da de fleste av Trumps nærmeste støttespillere er lojale overfor ham. Eirik Løkke fra Civita mener det er nærmest null sjanse for at kabinettet vil bruke grunnlovstillegget, og understreker at dette er en historisk oppsiktsvekkende diskusjon, men ikke uventet gitt Trumps retorikk. Hilmar Mjelde, en annen USA-ekspert, påpeker at kravet om å bruke det 25. grunnlovstillegget har dukket opp regelmessig under Trumps presidentperiode, spesielt etter kontroversielle uttalelser eller handlinger. Mjelde mener at forslaget har liten betydning, da det mangler bred tverrpolitisk støtte. Han understreker at Trump har en betydelig støttebase i befolkningen, og at det er lite sannsynlig at han vil bli avsatt med mindre oppslutningen faller dramatisk. Jan Arild Snoen, en annen ekspert, fremhever lojaliteten innenfor Det republikanske partiet og at dette kompliserer situasjonen ytterligere. Han peker på at det er de folkevalgte som i prinsippet kan avsette presidenten, men at republikanerne prioriterer støtten fra sine egne velgere. Snoen stiller også spørsmål ved Trumps mentale tilstand basert på hans siste uttalelser. \Til tross for mangelen på bred støtte, har kritikken mot Trump økt, inkludert fra tidligere støttespillere. Marjorie Taylor Greene, en tidligere kongressrepresentant og Trump-tilhenger, uttrykte støtte til å bruke det 25. grunnlovstillegget på X etter Trumps uttalelser om Iran. Dette er et bevis på at kritikken sprer seg også innad i konservative kretser. Også konspirasjonsteoretikere har sluttet seg til kritikken, noe som ytterligere understreker bredden i bekymringen rundt Trumps adferd og retorikk. Denne utviklingen er et eksempel på de vedvarende spenningene og polariseringen i amerikansk politikk. Det er en påminnelse om kompleksiteten i å vurdere en presidents mentale helse og kapasitet til å utføre embetet, spesielt når politiske motiver er blandet inn. De ulike analysene fra ekspertene gir et innblikk i de politiske realitetene og de potensielle hindringene i veien for å fjerne en president, selv i en situasjon der det er stor bekymring for hans oppførsel





