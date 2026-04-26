Kreften kom tilbake: – Jeg tok for mye solarium som ung

En 47 år gammel kvinne kjemper mot kreft som startet med en føflekk og spredte seg. Hun angrer på sin hyppige bruk av solarium i ungdommen, og advarer nå unge mot faren.

Bekymringen er stor for Louise, en 47 år gammel tobarnsmor, etter at kreften har spredt seg i kroppen hennes. Historien begynte med en tilsynelatende uskyldig føflekk på leggen som dessverre ikke ble fjernet i tide.

Denne utviklet seg og spredte seg til lymfene, noe som førte til en lang og vanskelig kamp mot sykdommen. Kreften ble fjernet, men dukket opp igjen, og prosessen med å fjerne den ble gjentatt. Nå venter Louise spent på resultater fra nye undersøkelser for å finne ut om det er mer kreft til stede i kroppen hennes. Samtidig sliter hun med en gnagende følelse av anger, knyttet til vanene hun hadde i ungdommen.

Hun innrømmer å ha brukt solarium flittig i sin ungdom, og beskriver hvordan det var ekstra attraktivt når solariene hadde fått nye rør, som ga en intensere brunfarge. Hun husker tilbake på en tid da solarium var lett tilgjengelig og ikke ble sett på som en betydelig helserisiko. Louise minnes spesielt 1990- og 2000-tallet, da hun bodde i Aalborg.

Solarium var en vanlig del av bybildet, og hun beskriver hvordan det var mulig å finne åtte forskjellige solarier innenfor en kort gåavstand. Den gang var det lite bevissthet rundt de potensielle farene ved solarium, og det ble ikke sett på som noe spesielt risikabelt. I dag er Louise blitt en talsperson for en advarsel mot denne trenden, som nå ser ut til å være på vei tilbake blant unge mennesker.

Statistikk fra den danske Kræftens Bekæmpelse viser en alvorlig sammenheng mellom solarium og føflekkreft. Risikoen for å utvikle føflekkreft øker med hele 60 prosent dersom man bruker solarium før fylte 35 år. Hudlege Henrik Sølvsten bekrefter denne alvorlige sammenhengen og understreker at jo mer solarium man bruker, desto større er risikoen. Han forklarer at hos unge under 30 år som utvikler føflekkreft, kan hele tre av fire tilfeller tilskrives soling i solarium som årsak.

Dette understreker den enorme faren ved å bruke solarium, spesielt i ung alder. Louise har gjennomgått immunterapi ved Odense Universitetshospital, hvor hun har mottatt regelmessige medisinkurer via drypp. Nå blir hun skannet hver tredje måned for å overvåke om kreften har kommet tilbake. Hun skjuler ikke sin frykt for fremtiden, og tankene på hennes to døtre på 11 og 14 år veier tungt.

Hun har vurdert å skrive brev til dem, som de kan lese etter hvert som de vokser opp, i tilfelle hun skulle forlate dem. – Hva skal jeg si til dem? , spør hun med tydelig emosjonell smerte. Selv om hun klamrer seg til håpet om en positiv utvikling, er Louise ikke lenger den bekymringsløse kvinnen hun en gang var.

Hun lever nå med de alvorlige konsekvensene av de valgene hun tok i ungdommen, i jakten på den «perfekte» brunfargen. Hennes historie er en sterk påminnelse om viktigheten av å beskytte huden mot solen og unngå solarium. Det er en historie om anger, frykt, og et ønske om å beskytte fremtidige generasjoner fra å gjøre de samme feilene





