Kreftforskere samlet i Chicago: Norsk studie kan redusere cellegiftbehandling

Den internasjonale kreftkonferansen i Chicago har samlet de fremste kreftforskerne i verden denne helgen. En av studiene som blir presentert involverer 502 norske pasienter, og har blitt beskrevet som 'banebrytende' av den britiske avisen The Guardian. Studiene omhandler en gentest, kjent som Prosigna, som kan gi svar på hvem som virkelig har nytte av cellegift og ikke.

Den internasjonale kreftkonferansen i Chicago har samlet de fremste kreftforskerne i verden denne helgen. En av studiene som blir presentert involverer 502 norske pasienter, og har blitt beskrevet som 'banebrytende' av den britiske avisen The Guardian.

Studiene omhandler en gentest, kjent som Prosigna, som kan gi svar på hvem som virkelig har nytte av cellegift og ikke. Den norske delen av studien har blitt ledet av kreftspesialister Bjørn Naume og Hege Ohnstad ved Radiumhospitalet. De norske overlegene sier at bruken av gentest reduserte bruken av cellegift med hele 68 prosent, uten å påvirke faren for tilbakefall. Over 4500 kvinner fikk påvist brystkreft i fjor, og denne studien kan ha stor betydning for fremtidige behandlinger





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kreft Brystkreft Cellegift Gentest Prosigna Kreftforskere Radiumhospitalet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tidligere EØS-general advarer om at avtalen ikke er nokTenk om vi kunne styrt hele EUs energipolitikk fra innsiden, med norsk energikommissær, sier Maria Varteressian.

Read more »

Ti bensinstasjoner legger ned hver månedFortsetter nedgangen, kan det svekke norsk beredskap, mener Forsvarets forskningsinstitutt.

Read more »

Tidligere EØS-general advarer om at avtalen ikke er nokTenk om vi kunne styrt hele EUs energipolitikk fra innsiden, med norsk energikommissær, sier Maria Varteressian.

Read more »

Ti bensinstasjoner legger ned hver månedFortsetter nedgangen, kan det svekke norsk beredskap, mener Forsvarets forskningsinstitutt.

Read more »