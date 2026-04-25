Kreml-eliten sprekker: Kritikk mot Putin og internett-sensur vokser

Russisk statsviter Tatjana Stanovaja analyserer en økende splittelse i Kremls elite, drevet av misnøye med internett-sensur og en oppfatning av president Putins svekkede lederskap.

Russisk statsviter Tatjana Stanovaja, ved Carnegie Russia Eurasia Center, analyserer en voksende splittelse innenfor den russiske eliten. Hun hevder at Kreml s kontinuerlige bruk av krigen i Ukraina som begrunnelse for økt undertrykkelse skaper et inntrykk av kontinuitet, men at samtidig en økende misnøye med de nylige innstrammingene på internett er tydelig.

Selv lojale stemmer uttrykker nå kritikk og spekulerer i revolusjon. Stanovaja påpeker at selv om russere har akseptert økt undertrykkelse, har restriksjonene på internett kommet så raskt at det har vært vanskelig å tilpasse seg. Denne utviklingen støttes av Carl Bildt, tidligere svensk statsminister og utenriksminister, som beskriver situasjonen i Russland som stadig mer spent, forverret av økonomiske forhold. Han mener Kreml ikke har mistet kontrollen ennå, men at det blir stadig vanskeligere.

Russere har integrert internett og digitale tjenester i hverdagen, men myndighetene har nå ytterligere strammet inn tilgangen, selv på et allerede strengt sensurert nett. Mobilt internett er kraftig begrenset, og tjenester som Telegram og WhatsApp er blokkert under påskudd av sikkerhet. Befolkningen oppfordres til å bytte til russiskproduserte alternativer som appen MAX. Ifølge Stanovajas analyse er det FSB (den russiske føderale sikkerhetstjenesten) som står bak disse tiltakene, men de møter lite politisk støtte.

Mange som er ansvarlige for å implementere restriksjonene, stiller spørsmål ved omfanget. President Vladimir Putin, som Stanovaja beskriver som lite forstående for situasjonen, har likevel gitt sin velsignelse. Kremls visestabssjef Sergei Kirijenko, ansvarlig for valggjennomføringen, skal være oppgitt over FSBs inngripen. Stanovaja argumenterer for at FSBs krav om total internettkontroll kolliderer med synet til mange i den politiske eliten, og har ført til åpenlys kritikk fra lojalister og uenighet i næringslivet.

Kirijenko og andre politiske ledere er tydelig irritert over FSBs handlinger. Restriksjonene på internett slår tilbake på myndighetene selv, da de har stengt kanalene de tidligere brukte for å kontrollere folkeopinionen, noe som gjør det vanskeligere å styre den offisielle historiefortellingen før Duma-valget. Stanovaja antyder at Putin, 73 år gammel, fremstår som handlingslammet og svekket, og at hans offentlige uttalelser avslører hans manglende forståelse for internett og effekten av restriksjonene.

Hun mener at tiltaket motsetter seg ønsket til innflytelsesrike grupper som teknokrater, store selskaper og Kirijenkos politiske blokk. Hun forventer at FSB vil svare på kritikken med ytterligere undertrykkelse, noe som kan føre til mer intern splittelse. Putin's styrke har alltid vært hans viktigste argument, og en svak Putin er ikke til nytte for noen, heller ikke sikkerhetsapparatet





Russland Kreml Putin Intern Splittelse Internett-Sensur FSB Ukraina

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Johaug og Gukild i løpeduell – og ærlig kritikkTherese Johaug og Emil Gukild møtes i Sentrumsløpet og Johaug sparer ikke på kritikken av Gukilds løpeteknikk. De to avslører også ulik tilnærming til bruk av pulsklokke.

Read more »

Sametinget brukte nesten 1,2 millioner på leiebiler – kritikk etter avsløringerSametinget har i 2025 brukt nesten 1,2 millioner kroner på leiebiler, inkludert nesten 98.000 kroner på et enkelt plenumsmøte. NRK Sápmi avslører at mange biler ble kjørt uten passasjerer, og at det er brukt penger på leiebilfirmaer utenfor avtale.

Read more »

Brukerutvalg i Helse Midt-Norge avviser kritikkBrukerutvalgene i Helse Midt-Norge tilbakeviser påstander fra professor Anne Kjersti C. Befring om manglende kritisk diskusjon og interessekonflikter. De fremhever sin uavhengighet, erfaring og positive opplevelser med Helseplattformen.

Read more »

Høyre vil vurdere ny nasjonalarena etter konsertflukt og Ullevaal-kritikkStortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre) mener Norge bør se på muligheten for en ny nasjonalarena etter at store artister velger Sverige og Ullevaal stadion møter kritikk. Politikere fra flere partier deler synspunkter om behovet og finansieringen av en slik arena.

Read more »

Rosenior sparket i Chelsea etter kritikk og spilleres støtte til MarescaLiam Rosenior har blitt sparket som Chelsea-trener etter et 3-0 tap mot Brighton og kritikk av spillernes innsats. Spillerne Cucurella og Fernandez har offentlig uttrykt savn etter den tidligere treneren Maresca, noe som ifølge eksperter bidro til Roseniors avskjed.

Read more »

Strengere regulering av sosiale medier og kritikk av politiøvelseRegjeringen foreslår nye regler for sosiale medier for å beskytte barn og unge, mens politiet i Vadsø får kritikk for en lite varslet øvelse som skapte frykt i et boligområde.

Read more »