Kreml-eliten sprekker: Misnøye vokser med Putins internettkontroll

Russisk statsviter Tatjana Stanovaja analyserer en økende splittelse i Kreml, drevet av misnøye med de strenge internett-restriksjonene og en oppfatning av at president Putin fremstår svekket.

Russisk statsviter Tatjana Stanovaja, ved Carnegie Russia Eurasia Center, analyserer en voksende splittelse innenfor den russiske eliten. Hun hevder at Kreml s kontinuerlige bruk av krigen i Ukraina som begrunnelse for økt undertrykkelse skaper en illusjon av normalitet, men at samtidig en økende misnøye med de nylige innstrammingene på internett er tydelig.

Selv lojale stemmer uttrykker nå kritikk og spekulerer i revolusjon, ifølge Stanovaja. Hun påpeker at selv om russere har akseptert økt undertrykkelse generelt, har restriksjonene på internett kommet så raskt at befolkningen ikke har rukket å tilpasse seg. Denne analysen støttes av Carl Bildt, tidligere svensk statsminister og utenriksminister, som beskriver situasjonen i Russland som stadig mer spent, forverret av økonomiske vanskeligheter. Han mener Kreml ikke har mistet kontrollen ennå, men at det blir stadig vanskeligere å opprettholde den.

Russere har integrert internett og digitale tjenester i sin daglige livsstil, men myndighetene har nå ytterligere strammet inn tilgangen, til tross for at internett allerede var strengt sensurert. Først ble mobilt internett kraftig begrenset, og deretter ble populære plattformer som Telegram og WhatsApp blokkert under påskudd av sikkerhetshensyn. Befolkningen blir presset til å bytte til russiskproduserte alternativer, som appen MAX. Stanovaja hevder at initiativet til denne strenge internettkontrollen kommer fra FSB, men at tiltakene møter lite politisk støtte.

Mange av de som er ansvarlige for å implementere restriksjonene, stiller spørsmål ved omfanget. President Vladimir Putin, som angivelig har lite forståelse for hva som skjer, har likevel gitt sin velsignelse. Kremls visestabssjef Sergei Kirijenko, ansvarlig for valggjennomføringen, skal være oppgitt over FSBs handlinger. Stanovaja mener at FSBs krav om total internettkontroll kolliderer med synet til mange i den politiske eliten, og har ført til åpenlys kritikk fra lojalister, samt uenighet og panikk i næringslivet.

Kirijenko og andre politiske ledere i Kreml er tydelig irritert over FSBs inngripen. Myndighetenes restriksjoner på internett slår nå tilbake på dem selv, da de har stengt kanalene de tidligere brukte for å kontrollere folkeopinionen, noe som gjør det vanskeligere å styre den offisielle historiefortellingen før Duma-valget. Stanovaja antyder at Putin, 73 år gammel, fremstår som handlingslammet og svekket.

Hun påpeker at hans offentlige uttalelser, som å advare mot militærets bruk av Telegram, avslører både hans mandat til FSB om å undertrykke befolkningen og hans manglende forståelse for internett og effekten av restriksjonene. Tiltaket med å fremme fullstendig kontroll over internett går imot ønsket til innflytelsesrike grupper, inkludert teknokrater, store selskaper og Kirijenkos politiske blokk. Stanovaja forventer at FSB vil svare på kritikken med ytterligere undertrykkelse, noe som kan føre til mer intern splittelse.

Hun avslutter med at Putins styrke alltid har vært hans viktigste salgsargument, og at en svak Putin ikke er til nytte for noen, heller ikke landets sikkerhetsapparat





