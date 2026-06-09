KrF får gjennomslag for fire forslag mot boligmangel blant barnefamilier

KrF har fått flertall i Stortinget for fire forslag som skal hjelpe sårbare barnefamilier uten trygg bolig. Forslagene, som blant annet ber om raskere tiltak og bedre bostøtte, fikk støtte fra Høyre, Frp, SV og Rødt. Bakgrunnen er en tredobling av antall barnefamilier i midlertidige boliger de siste fem årene.

KrF har fått gjennomslag i Stortinget for fire forslag for å støtte sårbare barnefamilier som mangler en trygg bosted. Dette melder partiets nestleder Ida Lindtveit Røse i en e-post til Vårt Land.

To av forslagene ble fremmet sammen med partier fra en bred parlamentarisk flora, inkludert Rødt, SV, Høyre og Frp, og fikk enstemmig flertall. Det ene forslaget ber regjeringen raskt iverksette konkrete tiltak mot boligmangel blant barnefamilier og komme tilbake til Stortinget med en rapport. Det andre forslaget ber regjeringen gjennomgå bostøtten og andre støtteordninger for å gjøre dem mer målrettet og mindre byråkratiske for familier.

I tillegg fikk KrF flertall for to andre forslag: Regjeringen må sikre tidlig og helhetlig bistand til familier i risikosonen for boligusikkerhet, inkludert bedre samordning mellom Nav, barnevern, helsestasjon, skole og frivillige aktører. Forslaget fikk flertall mot Arbeiderpartiets stemmer. Regjeringen må også lage en oversikt over kommuners utgifter til midlertidige botilbud, et forslag som fikk flertall mot Ap og Sps stemmer. Bakgrunnen for forslagene er en bekymringsfull utvikling.

I mars omtalte Vårt Land et varsel fra Kirkens Bymisjon: På fem år har antall barnefamilier som mangler bolig blitt tredoblet. Organisasjonen intervjuet foreldre som forteller om uverdige boforhold. En mor, omtalt som Aisha, bor i en kjellerleilighet der toalettet er i samme rom som kjøkkenet og luften er så dårlig at sønnen kaster opp. I 2025 bodde 666 familier i midlertidige boliger, mot 230 fem år tidligere.

Problemet er størst i større byer. Kirkens Bymisjons generalsekretær Adelheid Hvambsal uttrykte sterk uro over at samfunnet kan venne seg til disse tallene. Under debatten på Stortinget fredag trakk flere partier frem KrFs innsats. Høyres Mudassar Kapur roste KrF for forslaget og gledet seg over at flere partier så nødvendigheten.

Saksordfører Rune Midtun fra Frp understreket at det ikke er akseptabelt at flere barnefamilier i Norge står uten trygg og stabil bosituasjon. SVs Anne Lise Fredlund påpekte at en bolig ikke bare er fire vegger og et tak, men trygghet i hverdagen, ro om kvelden og et sted for barn å gjøre lekser og invitere venner.

Kommunalminister Bjørnar Skjæran (Ap) erkjente at de største problemene er i storbykommunene og lovet å gå i dialog med dem for å snu utviklingen, samt vurdere hvordan Husbanken kan bidra. KrFs nestleder Røse bemerket at partiet naturlig kan samarbeide med Rødt og SV i saker om levekår, fattigdom og sosial trygghet





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