KrF vil gjøre det lettere å få flere barn med skattelette og billigere biler

Kristelig Folkeparti foreslår økonomiske støttetiltak for familier, inkludert skattelette per barn etter fransk modell og subsidier for store biler. Målet er å hjelpe familier til å velge flere barn.

KrF har lagt frem tre forslag for å senke terskelen for å stifte familie med fokus på økonomiske og praktiske støtte tiltak. Partiet mener at familier trenger hjelp til å oppgradere til større biler, foreslår en nasjonal skattelettelse per ekstra barn etter fransk modell, og ønsker å gjøre det økonomisk mulig å ha flere barn.

I en nordstrands familie forteller de om de praktiske utfordringene med tre barn, og mener at også lengre betalt permisjon kan være en viktig faktor. KrF-leder Dag Inge Ulstein understreker at mange unge er bekymret for økonomien og at tiltakene skal sikre fremtidsoptimisme. Partiet anslår at en skattelettelse for 7-seters biler vil koste 550 millioner kroner årlig og viser til at tidligere lokale tilskuddsordninger ikke har vært effektive, men at en nasjonal modell kan gi bedre resultater.

I Norge lå fruktbarhetstallet i 2025 på 1,48 barn per kvinne, en liten økning fra året før, men KrF mener det er alvorlig at fødselstallene går ned. Regjeringen har også pekt på tiltak ekstra barnetrygd for under 30-åringer og bedre boligmarked for barnefamilier som mulige løsninger





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Familiepolitikk Skatt Fødselsrate Bil Støtte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KrF vil samarbeide med Sp – ikke VenstreKrF-leder Dag-Inge Ulstein lanserer «Sunn fornuft-alliansen» hvor han helst vil samarbeide tettere med Sp og vil utelate Venstre.

Read more »

Trump raser: Forlater TV-intervjuKrF-leder Dag-Inge Ulstein vil samarbeide med Høyre, Frp og Sp. Venstre er ikke med.

Read more »

KrF vil samarbeide med Sp – ikke VenstreKrF-leder Dag-Inge Ulstein lanserer «Sunn fornuft-alliansen» hvor han helst vil samarbeide tettere med Sp og vil utelate Venstre.

Read more »

Grøsser: - Det uroer megDen siste tida har flere sigarettprodusenter lansert 40-pakker med røyk - ofte med solid kvantumsrabatt. KrF er bekymret over utviklingen.

Read more »