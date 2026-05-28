KrFs deling av klipp fra "Debatten" fører til heftig reaksjon fra Kaveh Rashidi

Etter debatten om barnehage for ettåringer på NRK har KrF delt et klipp av Kaveh Rashidi på Instagram. Rashidi mener klippet er tatt ut av kontekst og failed representere hans standpunkt. Konflikten handler om hvorvidt små barn bør starte i barnehage, og KrF mener staten tar for stor plass i omsorgen for barna.

Etter at NRK s " Debatten " ble sendt tirsdag kveld, fortsatte temperaturen å stige mellom noen av debattantene. Kaveh Rashidi reagerer på hvordan KrF utelot en del av et utdrag fra ham i en video på Instagram .

I debatten, som handlet om om ettåringer bør starte i barnehage, møtte Rashidi blant andre KrFUs leder Ingrid Olina Hovland og KrFs nestleder Jorunn Lossius. Dagen etter sendte Lossius en video på KrFs Instagram-konto der hun kommenterte et klipp fra debatten. I klippet sa Rashidi at det for et ettåringsbarn var "bedre å ha en barnehage enn å bo i en tre-roms leilighet på Oppsal med to omsorgspersoner". Lossius uttrykte overraskelse og mente utsagnet var for drøyt.

Rashidi påpeker at KrF har klippet et lengre resonnement, der han blant annet argumenterte for at mennesker er flokkdyr og at barnehageansatte er varme og kompetente. Han mener KrF har valgt å dele en sekvens som lar ham høres dum og fordomfylt ut. Han inkluderte i et eget innlegg et lengre klipp for å vise hva han faktisk sa.

Han beklager formuleringen om Oppsal, men understreker at KrFs deling av klippet har ført til hat og polarisering rettet mot ham personlig. Lossius understreker at KrFs kritikk er basert på saklig uenighet og at de tar avstand fra hat og hets. Hun sier at hvis Rashidi ikke lenger står inne for uttalelsene sine, vil ikke KrF fortsette diskusjonen basert på dem.

De battelen om barnehage for små barn fortsetter, med spørsmål om statens rolle og samfunnets vilje til å diskutere utviklingen





