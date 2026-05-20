KrFu-leder Ingrid Olina Hovland kritiserer foreldre som sender ettåringer i barnehage

KrF-leder Ingrid Olina Hovland har uttalt seg om en `syk kultur` i barnehage, og mener at hun aldri ville sendt en ettåring i barnehage.

Mandag gikk KrFu-leder Ingrid Olina Hovland ut og mente en `syk kultur` ligger til grunn når 84 prosent av landets ettåringer går i barnehage. – Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, uttalte hun til VG.

Hun fikk raskt svar på utspillet fra fastlege Kaveh Rashidi, AUF-leder Gaute Skjervø og forfatter og tidligere justisminister Anne Holt. – 21 år gammel. Ingen barn. Men likevel en tung moralsk dom over foreldre som sender ettåringer i barnehage.

`Ta mer ansvar`, sier hun til foreldre, skrev Rashidi på Instagram.





