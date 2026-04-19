KrFU ønsker å fjerne 1. mai som offentlig fridag

KrFUs leder, Andrea S. Hovland, foreslår å fjerne 1. mai som offentlig fridag for å frigjøre tre milliarder kroner. Disse midlene ønsker hun i stedet skal brukes til å styrke offentlige tjenester som helsevesen, skole og politi. Forslaget møter sterk motstand fra AUF.

1. mai , arbeidernes internasjonale kampdag, har siden 1947 vært en lovfestet offentlig høytidsdag i Norge. Men KrFUs leder, Andrea S. Hovland, reiser nå en debatt om dagen fortsatt bør være en fridag. Hun mener at dagen i dag ikke lengre primært tjener arbeiderbevegelsen, men snarere har blitt en arena for venstresiden til å feire seg selv.

«Dagen har utspilt sin rolle, når de fleste bruker den til hagearbeid på statens regning», uttaler Hovland til Nettavisen.

Hun foreslår at de rundt tre milliarder kronene som bortfallet av 1. mai som fridag ville medføre, heller bør brukes til å forbedre arbeidshverdagen for folk og styrke offentlige velferdstjenester. Dette inkluderer å ansette flere sykepleiere, lærere og politi, noe Hovland peker på som akutte behov i dagens samfunn. Hun understreker at KrFU ikke ønsker å fjerne en fridag uten kompensasjon, men at 1. mai spesifikt er en dag som kan unnværes til fordel for mer effektive ressursbruksområder.

Hovland poengterer at KrFU ikke har noen intensjoner om å røre de tradisjonelle kristne helligdagene, som hun ser på som fundamentale for norsk kulturarv og samfunnsbinding. Hun argumenterer for at disse helligdagene har en annen og mer etablert rolle i samfunnet enn 1. mai.

Forslaget fra KrFU har utløst sterke reaksjoner fra Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). AUF-leder Gaute Børstad Skjervø beskriver forslaget som «historieløs høyrepolitikk» og mener det er et angrep på arbeiderbevegelsens kamp for rettigheter og demokrati. Han fremhever at 1. mai symboliserer en avgjørende frihetskamp som har formet det moderne Norge, inkludert velferdsstaten og økte muligheter for enkeltmennesker.

Skjervø kritiserer KrFU for å mangle forståelse for historien og sammenligner deres standpunkt med tidligere motstand mot abortrettigheter. Han er overbevist om at 1. mai vil fortsette å være en viktig dag for arbeiderbevegelsen og samfunnet. Hovland svarer på kritikken ved å hevde at hennes forslag er ment å gagne de som faktisk arbeider og at det er et konkret svar på presset mot velferdsstaten og behovet for arbeidskraft i helsevesenet, som hun mener Arbeiderpartiet ikke adresserer tilstrekkelig. Hun ser på forslaget som en mulighet til å styrke landet ved å omfordele midler som i dag går til en fridag mange ikke lenger ser verdien av. Debatten om 1. mai som fridag belyser ulike politiske syn på samfunnets prioriteringer og bruken av nasjonale fridager.

KrFUs leder argumenterer for at tiden er inne for en mer pragmatisk tilnærming til nasjonale fridager, der fokus rettes mot samfunnsnytte og effektiv ressursbruk. Hovland mener at mens 1. mai tradisjonelt har representert arbeidernes kamp, har dens relevans som en kollektiv fridag avtatt. Hun foreslår at de milliardene som frigjøres ved å fjerne denne helligdagen, kan omfordeles til konkrete tiltak som direkte forbedrer livene til landets arbeidende borgere. Dette kan for eksempel være å øke bemanningen innen helsevesenet, som i dag opplever betydelig mangel på arbeidskraft. Ved å ansette 3700 flere sykepleiere, ville man kunne adressere presset på sykehusene og forbedre pasientbehandlingen.

Tilsvarende kunne midlene styrke rekrutteringen av lærere, noe som er essensielt for å ivareta utdanningskvaliteten, og øke antall politi for å håndtere den økende hverdagskriminaliteten.

Hovland understreker at dette ikke innebærer en generell reduksjon i antall fridager, men en spesifikk fjerning av 1. mai for å omdirigere ressursene dit de trengs mest. Hun ønsker å unngå at samfunnet skal ha en fridag som mange bruker til personlige formål på statens bekostning, mens kritiske samfunnsfunksjoner mangler ressurser. Hun ser det som en nødvendig omstilling for å sikre en mer robust og effektiv velferdsstat, hvor innsparte midler kommer innbyggerne til gode gjennom styrkede offentlige tjenester og en bedre arbeidshverdag for de som står i frontlinjen i samfunnsoppdragene





1. Mai Fridag Offentlige Midler Arbeiderbevegelsen Krfu AUF

