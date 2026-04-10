Krig i Midtøsten: Amerikanske og iranske delegasjoner møtes i Islamabad for kritiske forhandlinger

Fredag møtes amerikanske og iranske delegasjoner i Islamabad for å diskutere krigen i Midtøsten og en skjør våpenhvile. Samtalene kan avgjøre om krigen stanser eller eskalerer, med Trumps trusler om militærmakt som en bakgrunn. Irans omfattende krav, inkludert kontroll over Hormuzstredet og tilbaketrekking av amerikanske styrker, utfordrer USA.

Fredag ankommer amerikanske og iranske delegasjoner Islamabad , Pakistans hovedstad, for å diskutere den pågående krigen i Midtøsten . Denne konflikten, som startet med omfattende amerikanske og israelske luftangrep, har eskalert til en global energikrise, og en skjør våpenhvile ligger på bordet. Utfallet av disse samtalene kan avgjøre om krigen stanser, eller om den tar seg opp igjen. En to uker lang våpenhvile ble inngått tidligere i uken, men spenningen er høy.

Trump har igjen truet Iran med militærmakt hvis samtalene mislykkes. Dette er en tid med stor usikkerhet, der utfallet av forhandlingene kan ha globale konsekvenser. Trump uttaler at de vil finne ut av det i løpet av 24 timer, mens både Trump-administrasjonen og Khameneis regime hevder å ville vise «hensyn» til hverandres krav. Men detaljene rundt hva partene faktisk krever, er langt fra klare. Dette gjør det vanskelig å vurdere mulighetene for en varig fredsavtale. VG har konsultert eksperter for å belyse de antatte iranske kravene, deres implikasjoner, og hvor realistisk det er å oppnå gjennomslag. For Iran handler dette ikke bare om forhandlinger, men også om å posisjonere seg som en ideologisk rival til USA. Dette vil trolig veie tungt når de skal svare på amerikanske betingelser. Eirik Kvindesland, historiker og forfatter, og NTNU-professor Jo Jakobsen peker på at de iranske kravene utfordrer amerikansk sikkerhetspolitikk, og at eventuelle gjennomslag kan føre til en «total systemendring». Irans krav er omfattende og utfordrende, og inkluderer flere punkter. Det første er at USA må garantere ikke-aggresjon, noe som er et grunnleggende krav for å sikre fred. Deretter ønsker Iran å beholde kontroll over Hormuzstredet, noe som vil gi dem stor strategisk innflytelse. De krever også aksept for sitt atomprogram, noe som er et kontroversielt punkt med tanke på bekymringer rundt atomvåpen. Videre krever Iran fjerning av alle primære og sekundære sanksjoner mot landet, samt opphevelse av alle resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd som er rettet mot dem. Iran krever også avslutning av alle saker mot dem i FNs atomenergibyrå (IAEA) og full kompensasjon for krigsskader, sikret gjennom betalinger fra skip som passerer Hormuzstredet. Til slutt krever Iran tilbaketrekking av amerikanske kampstyrker fra alle baser i regionen og våpenhvile på alle fronter, inkludert konflikten mellom Israel og Hizbollah i Libanon. Disse kravene reflekterer Irans mistillit til USA og ønsker å forankre en eventuell avtale i en bindende resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Flere av disse kravene, som kontroll over Hormuzstredet og tilbaketrekking av amerikanske styrker, er svært utfordrende å innfri. USA er alliert med Oman, og har en viktig marinebase i Bahrain. USA vil neppe godta å gi Iran kontroll over Hormuzstredet. Tilbaketrekking av amerikanske styrker vil også være vanskelig, da disse styrkene er hjørnesteinen i USAs regionale innflytelse, og viktige for allierte som Israel, Saudi-Arabia og andre land i regionen. Irans krav om å anrike uran er også problematisk, med tanke på bekymringene rundt atomvåpen. Kravene knyttet til IAEA og FNs sikkerhetsråd gir rom for forhandlinger, men USA vil trolig ikke tillate at Iran dikterer hvilke resolusjoner som skal fremmes eller ikke. Opphevelse av sanksjoner er også et komplisert spørsmål, med tanke på omfanget av sanksjonene som har blitt innført av USA. Kompensasjon for krigsskader kan være et mulig punkt for forhandlinger, selv om detaljene vil være vanskelige å avtale. To alternative scenarioer er mer sannsynlige, selv om disse også er usikre





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

