Krig i sjakkverdenen: Chess.com avslutter samarbeid med Take Take Take

En konflikt mellom Chess.com og Take Take Take fører til brudd i samarbeidet. Sjakkekspert Heidi Røneid kommenterer den overraskende hendelsen som har satt hele sjakkverdenen på hodet. Magnus Carlsen er fanget i midten.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. Det var veldig overraskende. Jeg ble tatt litt på sengen, sier sjakkekspert Heidi Røneid, som kommenterte lynsjakkturneringen Titled Tuesday for VG + Sport . Det har nemlig oppstått en stor uenighet mellom to av de største aktørene i sjakkverdenen, Chess.

com – verdens største nettplattform for sjakk – og Take Take Take, en sjakk-medieplattform og show, startet av blant andre Magnus Carlsen. Konflikten som nå ryster sjakkverdenen er en dramatisk utvikling som har ført til et brudd i samarbeidet mellom Chess.com og Take Take Take, en medieplattform med sterk tilknytning til Magnus Carlsen. Hele dramaet startet mandag da Take Take Take annonserte et partnerskap med Lichess, en direkte konkurrent til Chess.com. Dette partnerskapet innebar at Take Take Take skulle tilby sjakkspill og læringsressurser i samarbeid med Lichess, noe som umiddelbart ble sett på som en utfordring for Chess.com, som har Magnus Carlsen som ambassadør. Chess.com kjøpte Play Magnus tilbake i 2022 og har lenge vært dominerende i sjakkverdenen. Tirsdag kveld tok saken en dramatisk vending under sendingen av lynsjakkturneringen Titled Tuesday på VG + Sport. Midt i sendingen dukket en tekstplakat opp som informerte om at Chess.com avsluttet kringkastingspartnerskapet med Take Take Take med umiddelbar virkning. Dette førte til at Heidi Røneid og hennes medkommentator måtte avslutte sendingen brått, noe som vitner om det overraskende og plutselige i situasjonen. Røneid, som har lang erfaring fra sjakkformidling, uttrykte stor overraskelse over hendelsen. Hun beskrev det som unikt i hennes erfaring at en sending ble avbrutt på denne måten. Titled Tuesday er en populær netturnering på Chess.com, og Take Take Take har tidligere hatt et samarbeid om å kringkaste fra turneringen. Bruddet i samarbeidet førte til umiddelbare konsekvenser, og Røneid beskrev situasjonen som krig i sjakkverdenen. Årsaken til konflikten ligger i at Chess.com hadde bedt Take Take Take om å holde seg unna læring og spill. Take Take Take svarte med å inngå et samarbeid med Lichess om nettopp læring og spill, noe som ble oppfattet som en provoserende handling fra Chess.coms side. Dette samarbeidet med Lichess, som er en direkte konkurrent til Chess.com, ble sett på som en klar utfordring til Chess.coms posisjon i markedet. Dette satte også Magnus Carlsen i en vanskelig posisjon. Carlsen er medeier i Take Take Take og samtidig ambassadør for Chess.com. Hans dobbeltrolle gjør det utfordrende for ham å forholde seg til konflikten, og han er satt på sidelinjen i promoteringen av det nye initiativet. Sjakkeksperter spør seg nå hvordan Carlsen vil navigere i denne situasjonen og om han vil kunne opprettholde begge sine forpliktelser. Mats André Kristiansen, daglig leder i Take Take Take, uttalte tidligere at målet ikke nødvendigvis var å detronisere Chess.com, men at de ser opp til Chess.com. Han forventet imidlertid en reaksjon fra Chess.com. Spørsmålet er om Carlsen vil klare å stå med et bein i hver leir, eller om han må ta et valg. Røneid reflekterte over at det kanskje hadde vært bedre å diskutere konflikten bak lukkede dører før man tok slike dramatiske grep som å avslutte sendingen. Dette satte hele sjakkverdenen i en uventet situasjon





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sjakk Chess.Com Take Take Take Magnus Carlsen Konflikt

United States Latest News, United States Headlines

