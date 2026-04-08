Krig i sjakkverdenen: Chess.com avslutter samarbeid med Take Take Take – Magnus Carlsen i kryssild?

En dramatisk konflikt har oppstått i sjakkverdenen. Chess.com har avsluttet samarbeidet med Take Take Take, noe som resulterte i en brå avslutning av direktesendingen av lynsjakkturneringen Titled Tuesday. Sjakkeksperter er overrasket, og Magnus Carlsen står i en krevende posisjon.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Det var veldig overraskende. Jeg ble tatt litt på sengen, sier sjakkekspert Heidi Røneid, som kommenterte lynsjakkturneringen Titled Tuesday for VG + Sport sammen med Solveig Friberg. Det har nemlig oppstått en stor uenighet mellom to av de største aktørene i sjakkverdenen, Chess.

com – verdens største nettplattform for sjakk – og Take Take Take, en sjakk-medieplattform og show, startet av blant andre Magnus Carlsen. Det hele begynte allerede mandag, da Take Take Take inngikk et samarbeid med Chess.coms konkurrent Lichess om å tilby både spill og læring av sjakk. Dermed vil Take Take Take bli en konkurrent til veletablerte Chess.com, som Magnus Carlsen er ambassadør for gjennom en avtale da Chess.com kjøpte konseptet Play Magnus tilbake i 2022. Og tirsdag kveld tok saken en ny vending. Midt i den VG + Sport-overførte direktesendingen fra lynsjakkturneringen Titled Tuesday dukket plutselig denne tekstplakaten opp: «Chess.com har dessverre avsluttet kringkastingspartnerskapet med Take Take Take med umiddelbar virkning. For å unngå enhver juridisk risiko må vi dessverre avslutte dagens sending nå». Røneid og Solveig Friberg måtte derfor avbryte sendingen brått. – Jeg har aldri opplevd at noe sånt har skjedd før. Om at plutselig så får du bare beskjed om at nei, den sendingen du har, den kan ikke fortsette lenger for det er ikke noe å sende, sier Røneid – som har jobbet med NRKs sjakksendinger i en årrekke. Titled Tuesday er en nett-turnering på Chess.com. Take Take Take har lenge hatt et samarbeid om å sende fra turneringen, men denne opphørte altså brått og uventet tirsdag. – Nå er det krig i sjakkverdenen. Chess.com avslutter samarbeidet med Take Take Take på dagen, og Take Take Take må avbryte sendingen på minuttet, sier Røneid. VG har vært i kontakt med Take Take Take, som ikke ønsker å kommentere saken. Sjakkeksperten forklarer bakgrunnen for konflikten som har oppstått slik: – Chess.com ba Take Take Take holde seg unna læring og spill, og så inngår Take Take Take et samarbeid om nettopp læring og spill – og det med Chess.coms største konkurrent Lichess. For Chess.com oppleves det nok som en krigserklæring, eller eventuelt det som på engelsk kalles «a slap in the face», sier Røneid. Take Take Takes daglige leder Mats André Kristiansen uttalte seg til Reuters tidligere denne uken, før denne siste vendingen. Allerede da sa han at han forventet en reaksjon fra Chess.com. – For det første er målet vårt ikke nødvendigvis å detronisere Chess.com. De har et flott produkt og har gjort enormt mye for sjakkøkosystemet, sa han til nyhetsbyrået. Men konflikten kan også sette Magnus Carlsen i en krevende rolle, siden han har bindinger til begge selskapene. Overfor Reuters forklarte Kristiansen at sjakk-verdensmesteren blir satt på sidelinjen i promoteringen av den nye satsingen nettopp av denne årsaken. – Nå er det store spørsmålet hva Magnus Carlsen skal gjøre. Han er medeier i Take Take Take og ambassadør for Chess.com. Er det mulig for ham å stå med et bein i hver leir? spør sjakkekspert Røneid – og fortsetter: – Take Take Take må avslutte sendingen midt i et parti. Kanskje det hadde vært bedre å snakke sammen og prøve å finne en løsning på bakrommet, i stedet for å gjøre noe som får hele sjakkverdenen til å få med seg konflikten? VG har spurt Chess.com om bakgrunnen for avgjørelsen. – I morges avsluttet vi vår partnerskapsavtale om sendinger med Take Take Take på grunn av deres brudd på avtalen. TTT ble varslet før deres sending startet i dag, ikke underveis, skriver PR- og kommunikasjonssjef Bianca Facey i en e-post. – Spilldata fra våre arrangementer er fortsatt offentlig tilgjengelig, slik de alltid har vært. Vi ønsker konkurranse i sjakk velkommen – de kan fortsatt dekke Titled Tuesday hvis de vil, og vi ønsker dem lykke til, legger hun til. Det hele virker som en dramatisk vending i sjakkverdenen. Chess.com, den ledende plattformen for sjakk på nett, har brutt partnerskapet sitt med Take Take Take, en medieplattform som blant annet er involvert av Magnus Carlsen. Årsaken til bruddet er tilsynelatende Take Take Takes nye samarbeid med Lichess, en direkte konkurrent til Chess.com, om å tilby sjakkspill og læring. Dette har ført til at Take Take Take måtte avslutte direktesendingen av lynsjakkturneringen Titled Tuesday brått. Sjakkeksperter uttrykker overraskelse og peker på at dette er en uvanlig situasjon. Konflikten kan sette Magnus Carlsen i en vanskelig posisjon, siden han er involvert i begge selskapene. Chess.com hevder at bruddet skyldes avtalebrudd fra Take Take Take, mens Take Take Take ikke har kommentert saken. Situasjonen illustrerer den økende konkurransen i sjakkverdenen og hvilke konsekvenser slike konflikter kan få for medieaktører og spillere. Det er et klart brudd på avtalen som har ført til det hele. Chess.com har tatt grep og avsluttet partnerskapet. De er tydelige på at de ønsker konkurranse velkommen og at Titled Tuesday fortsatt kan dekkes. Dette er bare starten på det som kan bli en langvarig konflikt i sjakkverdenen. Spørsmålet blir hva fremtiden vil bringe for både Chess.com, Take Take Take og ikke minst Magnus Carlsen





Magnus Carlsen vinner kritisk parti og holder håpet om å forsvare tittelenMagnus Carlsen sikret en viktig seier mot Nodirbek Yakubboev i nest siste runde av turneringen, og holder dermed håpet om å forsvare tittelen i live. Partiet var dramatisk, og Carlsen måtte kjempe under vanskelige forhold. Den siste runden er avgjørende.

Take Take Take utfordrer Chess.com: Magnus Carlsen settes på sidelinjenTake Take Take inngår samarbeid med Lichess og blir dermed en konkurrent til Chess.com, som Magnus Carlsen er ambassadør for. Dette fører til at Carlsen må trekke seg fra å promotere Take Take Take.

Carlsen i interessekonflikt: – Tror han er frustrertMagnus Carlsen må stå på sidelinjen når sjakkselskapet hans går i gang med en ny satsing.

Sjakk-krig bryter ut: Chess.com avslutter samarbeid med Take Take Take – Magnus Carlsen i klemEn konflikt har oppstått i sjakkverdenen mellom Chess.com og Take Take Take, som kan sette Magnus Carlsen i en vanskelig posisjon. Chess.com avsluttet umiddelbart kringkastingspartnerskapet med Take Take Take under en sending av Titled Tuesday.

