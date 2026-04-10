Krigens fremtid i Midtøsten: Amerikanske og iranske delegasjoner møtes i Islamabad

Samtaler om en skjør våpenhvile skal redde eller forverre krigen i Midtøsten. Iran stiller omfattende krav som kan endre den regionale maktbalansen. Vil Trump ty til militærmakt om samtalene feiler?

Fredag ankommer amerikanske og iranske delegasjoner Islamabad, Pakistans hovedstad, for å diskutere den pågående krigen i Midtøsten . Krigen, som startet med omfattende amerikanske og israelske luftangrep, har eskalert til en global energikrise. På agendaen står en skjøre våpenhvile som kan enten forhindre eller forverre situasjonen. Utfallet av samtalene kan avgjøre om krigen stanser eller eskalerer ytterligere.

En to uker lang våpenhvile ble innledet tirsdag, men fredag ettermiddag truer Trump igjen Iran med militærmakt dersom samtalene mislykkes. Dette setter en enorm press på forhandlerne. Trump uttalte i en telefonsamtale med avisen New York Post at utfallet ville bli klart innen 24 timer. Både Trump-administrasjonen og Khameneis regime hevder at de vil vise «hensyn» til hverandres krav, men detaljene er fortsatt uklare. VG har konsultert eksperter for å analysere de antatte iranske kravene, deres implikasjoner og realismen i å oppnå dem. Iran ser ikke bare på forhandlinger, men også på sin posisjon som en ideologisk rival til USA. Derfor forventes deres krav å veie tungt når de skal svare på amerikanske betingelser. Eirik Kvindesland, historiker og forfatter, samt NTNU-professor Jo Jakobsen, påpeker at Irans krav utfordrer amerikansk sikkerhetspolitikk og at gjennomslag kan føre til en «total systemendring». De viktigste iranske kravene kan oppsummeres som følger: 1. USA må garantere ikke-aggresjon. 2. Fortsettelse av Irans kontroll over Hormuzstredet. 3. Aksept av Irans rett til å anrike uran for sitt atomprogram. 4. Fjerning av alle primære sanksjoner mot Iran. 5. Fjerning av alle sekundære sanksjoner mot utenlandske enheter som handler med iranske institusjoner. 6. Slutt på alle resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd som er rettet mot Iran. 7. Avslutning av alle saker mot Iran i FNs atomenergibyrå (IAEA). 8. Full kompensasjon for skader Iran har lidd under krigen, sikret gjennom betalinger fra skip som passerer Hormuzstredet. 9. Tilbaketrekking av amerikanske kampstyrker fra alle baser i regionen. 10. Våpenhvile på alle fronter, inkludert Israels konflikt med Hizbollah i Libanon. Disse kravene må ses i lys av Irans mistillit til USA. Iran ønsker en tydelig garanti om at USA og Israel avslutter krigen på alle fronter, inkludert Libanon. Ifølge Al Jazeera ønsker Iran at alle punktene i en eventuell avtale skal forankres i en bindende resolusjon i FNs sikkerhetsråd. De mest omstridte kravene inkluderer kontroll over Hormuzstredet, tilbaketrekking av amerikanske styrker, Irans atomprogram, og opphevelse av sanksjoner. Kontroll over Hormuzstredet, som involverer samarbeid med iranske væpnede styrker, vil i praksis gi Iran betydelig innflytelse over farvannet. Dette er et punkt som vil kunne medføre en total systemendring. Men det er lite sannsynlig at Iran vil få kontroll over Hormuzstredet, da Oman er USA-alliert og USA har en viktig marinebase i Bahrain. USA vil aldri godta at Iran skal kontrollere deres tilgang til egen militærbase. Tilbaketrekking av amerikanske styrker fra regionen er også et sentralt krav. De amerikanske styrkene utgjør en eksistensiell trussel mot regimet og bidrar til Israels ekspansjonistiske politikk. Samtidig er USAs militærbaser og styrker i regionen fundamentale for USAs innflytelse i regionen og for land som Israel, Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar, Kuwait, Bahrain og Jordan. Det er svært lite sannsynlig at USA vil gå med på dette kravet. Irans rett til å anrike uran er også et sentralt punkt. I tillegg ønsker Iran at alle saker mot dem i IAEA skal avsluttes. Opphevelse av sanksjoner er et annet viktig punkt. USA startet i 2005 et omfattende sanksjonsprogram rettet mot iranske aktører, inkludert enkeltpersoner, selskaper og organisasjoner. Sanksjonene begrunnes med involvering i atomvåpenprogrammet, utvikling av ballistiske missiler, støtte til terrorgrupper og brudd på menneskerettighetene. Iran krever også full kompensasjon for skader de har lidd under krigen, sikret gjennom betalinger fra skip som passerer Hormuzstredet. Det er mer sannsynlig at man vil finne andre kompromisser, selv om disse også er usikre





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukrainske eksperter skjøt ned iranske droner i flere land i Midtøsten, ifølge ZelenskyjUkrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet sendte flere titalls militæreksperter til minst fire land i Midtøsten for å skyte ned iranske droner.

Read more »

Ukraina sender eksperter til Midtøsten for å bekjempe iranske dronerPresident Zelenskyj avslører at Ukraina har sendt militæreksperter til flere land i Midtøsten for å bidra til nedskyting av iranske droner. Ekspertene skal fortsette sitt arbeid selv etter våpenhvileavtale.

Read more »

Støre møtte arbeidslivet om Midtøsten-krigen: Frykter prispressStatsminister Jonas Gahr Støre møtte fredag organisasjonene i arbeidslivet for å diskutere hvordan krigen i Midtøsten påvirker norsk økonomi. Han uttrykte bekymring for økt prispress og understreket viktigheten av ansvarlig økonomisk politikk.

Read more »

Forsvarer om ambassade-eksplosjonen: – Helt åpenbart at det har med Midtøsten å gjørePolitiets etterforskning har styrket hypotesen om at den yngste broren handlet alene.

Read more »

Krig i Midtøsten: Amerikanske og iranske delegasjoner møtes i Islamabad for kritiske forhandlingerFredag møtes amerikanske og iranske delegasjoner i Islamabad for å diskutere krigen i Midtøsten og en skjør våpenhvile. Samtalene kan avgjøre om krigen stanser eller eskalerer, med Trumps trusler om militærmakt som en bakgrunn. Irans omfattende krav, inkludert kontroll over Hormuzstredet og tilbaketrekking av amerikanske styrker, utfordrer USA.

Read more »